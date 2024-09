Inter, la probabile contro il Monza: super turnover per Inzaghi

L’Inter domenica sera torna in campo contro il Monza nel match valido per la quarta giornata di campionato. Inzaghi pensa al primo super turnover della stagione, in vista dell’impegno di Champions di mercoledì prossimo contro il Manchester City.

La sosta Nazionali sta per chiudersi e l’Inter vuole ripartire da dove ha lasciato e dalla dominante vittoria per 4-0 contro l’Atalanta nella terza giornata e che ha regalato ai nerazzurri la vetta della classifica a quota 7 punti e condivisa assieme a Juventus, Torino ed Udinese.

Inter, contro il Monza spazio alle seconde linee: Frattesi e Zielinski scalpitano. In attacco Arnautovic con chi?

Dal prossimo turno però ci sarà da dosare le forze dell’intera rosa perché dopo la quarta giornata inizia il percorso in Europa, e l’esordio dell’Inter nella nuova Champions League non è certamente dei più morbidi con la sfida ai Citizens di Guardiola all’Etihad Stadium. Quattro giorni dopo poi, sarà tempo del Derby contro il Milan fissato al 22 settembre.

Per questo che contro il Monza è molto probabile se non quasi scontato che si possa vedere un Inter fortemente rimaneggiata, con Simone Inzaghi pronto a lasciare a riposo alcuni dei titolarissimi in vista della Champions League. Una partita da non sottovalutare contro i brianzoli, ma anche un’occasione per le cosiddette riserve di mettersi in mostra agli occhi dell’allenatore per guadagnare gerarchie.

La probabile contro il Monza

Ci sarà chiaramente da valutare le condizioni di tutti i giocatori al rientro dalla sosta, ma come detto l’idea cardine di Inzaghi è quella di schierare un Inter 2.0. Il modulo sarà i 3-5-2 ma con vari cambi a partire dalla porta, che dovrebbe vedere l’esordio assoluto con la maglia nerazzurra di Josep Martinez. In difesa ci saranno sicuramente de Vrij e Bisseck, mentre c’è da valutare chi sarà l’uomo di che agirà sul centrosinistra. Bastoni verrà presumibilmente tenuto a riposo, e potrebbe profilarsi un duello tra il giovane Palacios e l’adattato Carlos Augusto.

In mediana spazio al trio di riserva composto da Frattesi, Asllani e Zielinski, mentre a sinistra Dimarco potrebbe fare gli straordinari (in caso Augusto scendesse in difesa) e a destra resta vivo il duello tra Darmian e Dumfries, e in questo caso molto dipenderà su come l’olandese tornerà dopo gli impegni con la Nazionale. Infine l’attacco dove l’unico sicuro del posto è Marko Arnautovic. L’altro slot se lo giocano Thuram e Taremi, con l’iraniano che potrebbe anche partire dall’inizio rispetto al francese.

INTER (3-5-2): Josep Martinez, Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco, Taremi, Arnautovic.