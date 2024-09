Inter, Barella c’è: il centrocampista punta la sfida col Monza

(Photo by Spada/LaPresse) Interdipendenza.net

Dopo la sosta Nazionali nel weekend torna finalmente la Serie A e i Campioni d’Italia se la vedranno col Monza nella partita che vale la quarta giornata e in programma domenica sera al Brianteo. Buone notizie in casa Inter, che può nuovamente contare su Nicolò Barella.

Il percorso dell’Inter in campionato riparte domenica sera contro il Monza di Alessandro Nesta. Gli uomini di Simone Inzaghi non vogliono fermare la marcia iniziata con le due vittorie consecutive contro Lecce e Atalanta e vogliono continuare a fare punti per tenere nel mirino l’alta classifica.

Inter, Barella è recuperato. Il centrocampista lavora per esserci col Monza: Inzaghi riflette

Una sfida da non sottovalutare quella contro i brianzoli e che l’Inter vorrà ovviamente vincere, ma con i nerazzurri che potrebbero optare per il turnover in vista dei tantissimi impegni ravvicinati che aspettano la formazione di Inzaghi, tra cui il successivo match di Champions League contro il Manchester City.

La buona notizia per il tecnico nerazzurro è il completo recupero di Nicolò Barella. Nella scorsa settimana il centrocampista italiano si è sottoposto ad un intervento al setto nasale per risolvere un problema di sinusite. Una piccola operazione che gli ha fatto mancare la convocazione in Nazionale e fatto osservare alcuni giorni di riposo. Secondo quanto rivela Sky Sport, la mezzala classe 1997 è totalmente recuperata e punta ad esserci domenica sera.

Lavoro extra per Barella. Ma Nicolò può comunque partire dalla panchina

Nonostante i 3 giorni di riposo concessi da Inzaghi (gli allenamenti riprenderanno domani), Barella oggi ha svolto un allenamento personale ad Appiano Gentile volto a recuperare la forma ed essere tirato a lucido per la trasferta contro i biancorossi.

Un gesto nobile da parte di Barella, che però difficilmente vedrà il campo dall’inizio col Monza. Inzaghi come detto punterà su un forte turnover e a centrocampo dovrebbe scattare l’ora di Davide Frattesi, con l’ex Cagliari che dovrà essere al massimo per l’impegnativo duello Champions contro la corazzata di Guardiola di mercoledì prossimo.