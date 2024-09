Inter, Frattesi formato bomber in Nazionale: ora la svolta col club

Il centrocampista italiano classe 1999 è stato uno dei grandi protagonisti di questa sosta per le Nazionali. Dopo il gol alla Francia, Frattesi si è ripetuto anche ieri sera nel successo di misura dell’Italia contro Israele. E ora Frattesi spera di poter impattare alla grande anche con l’Inter.

Una sosta per le Nazionali che sta per concludersi e che ha restituito cose interessanti all’Inter, soprattutto dalle prestazioni dell’Italia. La Nazionale guidata da Spalletti ha ingranato al meglio nelle prime due partite di Nations League contro Francia e Israele, centrando due vittorie e salendo a punteggio pieno nel proprio girone.

Inter, Frattesi non si ferma in Nazionale. Ora Davide vuole minuti in nerazzurro: Inzaghi riflette

Vittorie innegabilmente tinte di nerazzurro. Nell’1-3 contro la Francia, sono andati a segno Federico Dimarco e Davide Frattesi, e ieri nel’1-2 contro Israele il centrocampista si è andato a ripetere. Due gol molto simili e in inserimento in area, la vera specialità della mezzala ex Sassuolo. Spalletti ha dato fiducia a Frattesi, schierandolo titolare in entrambe le sfide come mezzala destra del 3-5-2 Azzurro e ottenendo due gol e due grandi prestazioni.

Una fiducia che Frattesi si deve ancora conquistare all’Inter. Fino a questo momento il giocatore non è mai partito titolare nelle prime tre giornate di campionato, totalizzando solo 53 minuti in tutto tra Genoa, Lecce ed Atalanta. Come è noto la concorrenza è altissima nel club e ormai da un biennio Inzaghi si affida ai suoi tre inamovibili tenori di centrocampo come Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella.

“Il problema” Frattesi? Inzaghi pronto a dare più spazio al centrocampista

Frattesi è il primo cambio dalla panchina, quel giocatore che spezza il ritmo e dà energie nuove con Davide che spesso prende il posto di Barella con cui condivide più di qualche caratteristica a livello fisico e di stile di gioco. Frattesi però reclama spazio, e dopo la prima stagione da apprendistato come prima riserva ora vuole prendersi quella maglia da titolare che pensa di meritare.

Sicuramente Inzaghi non dovrebbe aver ignorato le super partite effettuate dal suo centrocampista in Nazionale, e il tecnico dell’Inter ragiona su come sfruttare un calciatore cone doti d’inserimento e di efficacia in zona gol non comuni nella sua rosa. Questo è il momento di Frattesi, che potrebbe già arrivare domenica sera contro il Monza.