Inter, focus sul Monza: Inzaghi attende i rientri dalle Nazionali

Ultimi giorni della sosta per le Nazionali e poi sarà nuovamente tempo di campionato. L’Inter è attesa dalla sfida contro il Monza, in programma domenica sera alle 20:45 al Brianteo e valida per la quarta giornata. Mister Inzaghi attende tutti gli effettivi e prepara la partita contro i biancorossi.

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi, oggi l’Inter è tornata al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Monza. Una sfida importante quella contro gli uomini di Nesta, e che inaugura un ciclo di partite non banale per i Campioni d’Italia.

Inter, si pensa al Monza. Inzaghi aspetta tutta la rosa a disposizione: giovedì previsti gli ultimi arrivi

Che come detto domenica sera giocheranno col Monza, ma poi mercoledì 18 se la vedranno con il Manchester City nella prima sfida della nuova Champions League. La settimana di fuoco poi si andrà a chiudere domenica 22 con il Derby contro il Milan in campionato. Servirà dosare le forze e operare un turnover intelligente per essere al massimo delle energie, e Inzaghi (che in queste due settimane di pausa ha potuto lavorare con più effettivi del solito ad Appiano) aspetta i ritorni dalle Nazionali di tutti i suoi giocatori.

Nella giornata di oggi l’Inter ha già riaccolto Piotr Zielinski, mentre domani è previsto il rientro di altri big come Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Marko Arnautovic oltre che del terzetto italiano Bastoni, Dimarco e Frattesi. La data limite per vedere tutta la rosa al completo è giovedì, quando rientreranno Denzel Dumfries (in campo questa sera con la sua Olanda contro la Germania in Nations League), Asllani e soprattutto Mehdi Taremi e Lautaro Martinez, con i due attaccanti che dovranno affrontare il viaggio di ritorno più lungo.

Le possibili scelte col Monza

A 72 ore dalla partita col Monza quindi Inzaghi avrà le idee più chiare e tutta la rosa al completo (a parte l’ancora infortunato Tajon Buchanan), con il tecnico nerazzurro che andrà a valutare lo stato di forma dei suoi post sosta.

Molto probabile che il tecnico dell’Inter vari un forte turnover con in campo dal primo minuto molte seconde linee, con l’obiettivo di tenere riposati e pronti i titolarissimi in vista del super match contro il Manchester City in Champions.