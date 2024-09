Inter, verso il Monza: Inzaghi tiene i big a riposo?

Nerazzurri al lavoro verso il prossimo impegno di campionato. L’Inter sfida il Monza domenica sera allo stadio Brianteo, nel match valido per la quarta giornata di Serie A. L’inizio di un ciclo pesante per gli uomini di Simone Inzaghi, con il tecnico sempre più convinto di operare un importante turnover.

La pausa Nazionali si è chiusa fortunatamente senza brutte sorprese in casa Inter, che nella giornata odierna andrà a riaccogliere altri giocatori di ritorno dai rispettivi impegni. Oltre al trio italiano (Bastoni, Dimarco e Frattesi), torneranno ad Appiano Gentile anche Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic. Domani il gruppo al completo con i rientri di Kristjan Asllani, Denzel Dumfries, Mehdi Taremi e soprattutto Lautaro Martinez.

Inter, verso il Monza. Molti big in dubbio. Calha verso il riposo? Sicuri du una maglia Zielinski e Frattesi

Una partita da non sottovalutare quella contro i brianzoli, con l’Inter che vuole centrare i 3 punti per continuare la striscia positiva in campionato dopo i due successi consecutivi contro Lecce e Atalanta. Una partita dove Inzaghi dovrà optare per il primo turnover stagionale, a causa dei fitti e ravvicinati impegni che stanno per arrivare, vedasi il City in Champions League mercoledì prossimo e il Derby con il Milan del 22 settembre.

Prevista quindi un Inter rimaneggiata in più zone di campo contro il Monza, dove alcuni big potrebbero partire dalla panchina. Come detto la sosta non ha portato infortuni, ma alcune situazioni restano da monitorare come ad esempio quella di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è partito in Nazionale già acciaccato per un fastidio all’anca sinistra, e con la Turchia ha totalizzato 71 minuti in due partite.

Inter 2.0 col Monza. Inzaghi si affida alle riserve

Anche per tutelarlo in vista della super sfida contro il Manchester City il regista turco potrebbe partire dalla panchina col Monza, come riportato dal Corriere dello Sport. Uno slot che lascia spazio al sicuro subentro di Piotr Zielinski, pronto all’esordio assoluto con la maglia dell’Inter. Il centrocampista polacco potrebbe anche agire da mediano, con anche Frattesi (super in Nazionale) pronto a partire titolare per la prima volta. L’ultimo posto in mezzo se lo dovrebbero giocare Barella e Asllani.

In difesa le scelte sembrano fatte con de Vrij e Bisseck (anche se non è da escludere la titolarità di Pavard) quasi certi di una maglia, mentre a sinistra andranno valutate le condizioni di Bastoni dopo le partite con l’Italia. In attacco possibile coppia Taremi e Arnautovic.