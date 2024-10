Inter, Barella verso il recupero: quando può rientrare

Seppur a ranghi ridotti data l’assenza di molti giocatori convocati per le rispettive Nazionali, in data odierna i nerazzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile in vista dei prossimi impegni dopo la sosta. In casa Inter arrivano buone notizie sul fronte Nicolò Barella, con il centrocampista italiano pronto al rientro.

Il trittico di vittorie arrivato con Udinese, Stella Rossa e Torino ha permesso di vivere una Pausa Nazionali assolutamente tranquilla ai nerazzurri, che al ritorno in campo tra poco più di dieci giorni riprenderanno dal secondo posto in classifica a 14 punti, e a-2 dal Napoli capolista.

Inter, Barella vede il rientro. Il centrocampista pronto a tornare per il big match con la Roma

Un rientro dalla sosta che sarà piuttosto impegnativo e complicato per l’Inter, che domenica 20 ottorbre ripartirà dal big match dell’Olimpico contro la Roma della settima giornata e poi nel turno successivo sarà tempo di Derby d’Italia con la Juventus a San Siro. Per queste due importanti partite all’orizzione Inzaghi spera di avere tutto l’organico a disposizione, e il tecnico nerazzurro può sorridere circa il recupero ormai imminente di Nicolò Barella.

La mezzala classe 1997 ha lavorato nella giornata di ieri in solitaria ad Appiano nonostante il giorno di riposo della squadra, così da accelerare il suo rientro in campo. Barella è fermo ormai da due settimane dopo la distrazione al retto femorale della coscia destra occorsa dopo il Derby contro il Milan dello scorso 22 settembre, e che gli ha fatto saltare le ultime tre partite dei nerazzurri. Non convocato dall’Italia, Barella è rimasto a disposizione dell’Inter che punta a riaverlo a pieno ritmo nei prossimi giorni.

Inzaghi ritrova Barella. Con la Roma Nicolò ci sarà

Ora la tabella di marcia prevede ancora qualche giorno di lavoro individuale per Barella, che a partire dall’inizio della settimana prossima verrà riaggregato con il gruppo squadra. L’obiettivo ovviamente è essere al massimo della forma e convocabile proprio per la partita contro la Roma di domenica 20 e con Inzaghi pronto a riaccogliere e riaccendere il suo motore di centrocampo.