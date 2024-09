Inter, infortunio per Barella: ansia per il centrocampista

Un Day After molto amaro per l’Inter. I nerazzurri hanno perso per 1-2 il Derby contro il Milan, fermando la striscia vincente di sei vittorie di fila nella Stracittadina al termine di una prestazione altamente insufficiente per voglia e qualità di gioco. Preoccupazione in casa nerazzurra per le condizioni di Nicolò Barella, uscito per infortunio nel Derby nel secondo tempo.

Un lunedì complicato per i colori nerazzurri, con la formazione di Simone Inzaghi che si lecca le ferite dopo il meritato KO nel Derby contro il Milan. Una sconitta di misura per 1-2 ma molto più grande nelle difficoltà avute dall’Inter nel contenere una super prova in fase offensiva e di intensità da parte degli uomini di Fonseca, che sono tornati a vincere un Derby a distanza di due anni.

Inter, Barella si ferma per infortunio nel Derby. Inzaghi rischia di perdere il titolarissimo del centrocampo

Una partita dove ha funzionato poco e nulla per l’Inter, che ora deve subito resettare e guardare avanti ai prossimi impegni. I nerazzurri sono attesi sabato alle 15:00 contro l’Udinese in trasferta, in un match che alla luce della partenza a rilento di questo inizio di campionato è diventato già fondamentale. La sfida contro i friulani è antecedente alla gara di Champions League in programma martedì contro la Stella Rossa a San Siro, e ci sarà da capire quali saranno le scelte di turnover di Inzaghi.

Mister Inzaghi che contro l’Udinese rischia di dover fare a meno di Nicolò Barella. La mezzala italiana ieri è stato uno dei meno peggio nel Derby, e che è stato sostituito al 74′ da Piotr Zielinski. Una sostituzione di natura tecnica da prima impressione, con il centrocampista classe 1997 che è però è uscito piuttosto affaticato e dolorante verso la panchina. Al momento il club nerazzurro non ha dato comunicazioni ufficiali in merito alle condizioni di Barella, ma resta una situazione da tenere sotto controllo. Molto probabile che Inzaghi possa anche decidere di preservarlo per la trasferta di Udine, per poi avere il suo numero 23 al top per la gara di Champions contro i serbi.