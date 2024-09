Inter, verso l’Udinese: Inzaghi cerca riscatto

Dopo il lunedì di riposo concesso a seguito della sconfitta nel Derby, la squadra nerazzurra è tornata al lavoro in vista della sfida in programma sabato alle 15:00 dove l’Inter sfiderà l’Udinese per il match valido per la sesta giornata di campionato.

Lasciarsi alle spalle ed archiviare l’amarezza lasciata dal KO nel Derby contro il Milan e ripartire. Questo il mantra dell’Inter, con i Campioni d’Italia che per ora sembrano lontani parenti di quella formazione schiacciasassi che aveva dominato lo scorso campionato. Gli uomini di Inzaghi sono partiti a rilento, e nonostante si siano giocate solo cinque giornate di Serie A i passi falsi sono già stati troppi.

Inter, testa all’Udinese. Inzaghi cerca di ripartire e ritrovare certezze: la probabile formazione

8 punti dopo cinque giornate sono un bottino magro per una squadra che punta a riconfermare lo Scudetto, e il Derby ha evidenziato alcuni limiti di una formazione che resta molto forte ma che è battibile se viene scoperta in certe mancanze. Ora il focus deve essere mirato sulla partita contro l’Udinese, con i friulani di Runjaic che arrivano dalla sconfitta per 3-0 contro la Roma.

Oltre al KO il Derby ha portato in casa Inter l’infortunio occorso a Nicolò Barella. La mezzala italiana ha infatti subito la distrazione al retto femorale della coscia destra, uno stop che terrà fuori il 23 nerazzurro almeno fino alla sosta di ottobre e con Barella che non ci sarà contro Udinese, Stella Rossa in Champions League e Torino. Inzaghi corre ai ripari, consapevole che queste tre partite prima della pausa devono fruttare 9 punti all’Inter per non scivolare in un terreno difficile già ad inizio stagione.

Inzaghi verso la conferma dei titolarissimi. Frattesi scalpita

Per la sfida contro l’Udinese di sabato pomeriggio, Simone Inzaghi dovrebbe andare verso la conferma totale del gruppo di titolarissimi e della stessa squadra del Derby. L’unico cambio obbligato è quello che vedrà Davide Frattesi prendere il posto di Barella, con il centrocampista classe 1999 chiamato a dimostrare una volt per tutte di non essere solo una riserva di lusso.

Scelte di campionato che se confermate nei prossimi giorni fanno ipotizzare poi largo spazio alle seconde linee nella partita di Champions di martedì con la Stella Rossa, dove potrebbero partire dal primo minuto profili come Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski e Taremi come già accaduto contro il Manchester City.