Udinese-Inter, dubbio in mezzo per Inzaghi

Ormai archiviata la sconfitta nel Derby di domenica scorsa, l’Inter si prepara alla sfida in programma sabato pomeriggio contro l’Udinese e valida per la sesta giornata di campionato. I nerazzurri non possono più permettersi passi falsi in questo inizio stagione, e contro i friulani serve solo vincere.

Domenica sera con il KO per 1-2 nel Derby contro il Milan si è chiusa una settimana piuttosto complicata per l’Inter, iniziata sette giorni prima con il deludente pari per 1-1 contro il Monza. Ovviamente di mezzo c’è stato il grandioso pareggio per 0-0 contro il Manchester City in Champions, ma tra Serie A e Europa i nerazzurri non fanno 3 punti da quasi un mese e dal 4-0 inflitto all’Atalanta lo scorso 30 agosto.

Inter, verso l’Udinese: Inzaghi deve tornare a vincere subito. Un ballottaggio in mediana per il sostituto di Barella

Quasi un mese senza vittorie per l’Inter, con la formazione di Simone Inzaghi che vuole subito invertire questo trend negativo già a partire da sabato nella sfida contro gli uomini di Runjaic. Una parita che vede chiaramente i nerazzurri favoriti ma da non prendere sottogamba. I bianconeri sono infatti attualmente sopra in classifica a 10 punti contro gli 8 dell’Inter, e dopo un inizio di campionato notevole si sono fermari per la prima volta solo domenica scorsa contro la Roma.

Obiettivo della squadra e di Mister Inzaghi è di tornare a vincere, ma il tecnico nerazzurro ragiona come sempre anche in ottica turnover e pensanso anche all’impegno in programma martedì sera in Champions League contro la Stella Rossa. Contro i friulani però, l’Inter dovrebbe presentarsi con il vestito migliore possibile e con la formazione titolare, a parte l’infortunato Barella che rientrerà solo dopo la sosta di ottobre a causa di una distrazione muscolare alla coscia destra.

Zielinski insidia Frattesi. La scelta di Inzaghi a centrocampo

Quello del sostituto di Barella è un tema importante, con Inzaghi che sta riflettendo se dare fiducia al sostituto naturale Davide Frattesi o proporre Piotr Zielinski. Nelle ultime ore la mezzala polacca ha guadagnato posizioni rispetto al collega italiano, e potrebbe partire titolare ad Udine con Frattesi che quindi troverebbe spazio dal primo minuto in Europa contro la Stella Rossa. Per il resto si va verso la conferma totale dei titolarissimi con Sommer in porta, difesa con Bastoni, Acerbi e Pavard. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu e Dumfries. In attacco la coppia Lautaro e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Zielinski, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.