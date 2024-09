Udinese-Inter, scelto l’arbitro per la sfida

Giornata di antivigilia per l’Inter che sabato alle 15:00 affronta l’Udinese nel match valido per la sesta giornata di campionato. Dopo la sconfitta nel Derby, gli uomini di Inzaghi vogliono tornare a vincere per non perdere altro terreno.

L’Inter si è ingolfata. 1 punto nelle ultime due partite di campionato che sono fruttate il pareggio contro il Monza e il KO nel Derby hanno rallentato la corsa dei nerazzurri, che sono partiti piuttosto male nella nuova stagione e racimolando solo 8 punti sui 15 a disposizione e avendo vinto solo due match (contro Lecce e Atalanta).

Udinese-Inter, l’arbitro del match: sfida affidata a Sacchi. La Penna al VAR

Serve cambiare rotta e serve farlo subito sabato contro la rognosa squadra allenata da Runajic, che è attualmente sopra all’Inter in classifica. Una mancata vittoria al Bluenergy Stadium potrebbe già aprire crepe piuttosto profonde nella stagione dei nerazzurri, e andare a compromettere il percorso in campionato. La partita Udinese-Inter in programma sabato alle 15:00 è stata affidata all’arbitro Juan Luca Sacchi, che sarà assistito dal collega Federico La Penna al VAR. Per Sacchi si tratta della seconda designazione stagionale in Serie A dopo Parma-Milan e Atalanta-Fiorentina.

Gli arbitri della sesta giornata di campionato

MILAN – LECCE Venerdì 27/09 h.20.45

ZUFFERLI

RASPOLLINI – SCARPA M.

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – INTER Sabato 28/09 h.15.00

SACCHI

ROSSI L. – CAPALDO

IV: MASSIMI

VAR: LA PENNA

AVAR: MARINI

GENOA – JUVENTUS Sabato 28/09 h.18.00

COLOMBO

ROSSI C. – MOKHTAR

IV: TREMOLADA

VAR: GUIDA

AVAR: DI BELLO

BOLOGNA – ATALANTA Sabato 28/09 h.20.45

RAPUANO

ZINGARELLI – POLITI

IV: PERENZONI

VAR: MASSA

AVAR: DI PAOLO

TORINO – LAZIO h.12.30

SOZZA

BACCINI – ROSSI M.

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

COMO – H. VERONA h.15.00

GIUA

BERTI – CORTESE

IV: ARENA

VAR: MARINI

AVAR: MASSA

ROMA – VENEZIA h. 15.00

ABISSO

PAGLIARDINI – PALERMO

IV: SCATENA

VAR: PATERNA

AVAR: PAIRETTO

EMPOLI – FIORENTINA h. 18.00

AURELIANO

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – MONZA h. 20.45

MANGANIELLO

VECCHI – CIPRIANI

IV: MONALDI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

PARMA – CAGLIARI Lunedì 30/09 h. 20.45

FOURNEAU

RICCI – LUCIANI

IV: PERRI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI