Mercato Inter, fatta per il rinnovo di Dumfries

I nerazzurri si preparano alla sfida in programma domani pomeriggio alle 15:00 contro l’Udinese e valida per la sesta giornata di campionato. La formazione di Inzaghi vuole rialzarsi dopo il Derby, e intanto l’Inter fa passi avanti decisivi verso il rinnovo di Denzel Dumfries.

Vietato sbagliare. Questo l’imperativo che l’Inter deve seguire domani contro l’Udinese per ritrovare una vittoria che manca da ormai un mese e dal 4-0 casalingo all’Atalanta dello scorso 30 agosto. Il KO nel Derby col Milan ha un po’ abbassato morale e fiducia, ma i nerazzurri vogliono e devono rialzarsi contro i friulani.

Mercato Inter, Dumfries dice sì al rinnovo. Prolungamento e nuovo ingaggio per l’olandese

Tra i possibili protagonisti della sfida di domani contro i bianconeri ci sarà sicuramente Denzel Dumfries. Come sempre dall’inizio di questa stagione, il laterale destro olandese è in ballottaggio per la maglia da titolare con Matteo Darmian con l’ex PSV che spera di poter partire dal primo minuto.

Intanto arrivano sempre più certezze circa il futuro del giocatore in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, Denzel Dumfries avrebbe finalmente accettato la proposta di rinnovo avanzata dall’Inter. Prolungamento di contratto triennale fino al 30 giugno 2028 a 4 milioni di euro a stagione.

Dumfries rinnova e l’Inter risparmia

Dopo un’estate di trattative, Dumfries ha accettato di proseguire la sua carriera all’Inter con l’ufficialità del rinnovo attesa per i prossimi giorni e con la società nerazzurra che ha evitato il possibile addio a zero del giocatore data la precedente scadenza 2025.

Come detto Dumfries andrà a guadagnare col nuovo accordo 4 milioni di euro netti a stagione, e grazie al beneficio del decreto crescita il peso a bilancio per le casse societarie sarà di soli 5,2 milioni, rispetto ai 7,4 senza i vantaggi del decreto.