Nerazzurri al lavoro per preparare la sfida di sabato contro la formazione friulana e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Inzaghi vanno alla ricerca di una vittoria che manca ormai da un mese, e dopo il pari di Monza e la sconfitta nel Derby col Milan i passi falsi non sono più permessi. Le probabili formazioni di Udinese-Inter.

Dimenticare e ripartire immediatamente. Questo il mantra dell’Inter, uscita con le ossa rotte e parecchia delusione dall’ultima settimana culminata in negativo con la sconfitta contro il Milan, e che ha interrotto la striscia positiva di sei successi di fila nelle Stracittadine. Ora l’obietivo è fissato sull’Udinese, in una partita per nulla facile ma da non sbagliare per riprendere la rotta e soprattutto ritrovare quei 3 punti che mancano dalla terza giornata e dalla vittoria contro l’Atalanta.

Udinese-Inter, le probabili formazioni della sfida: Inzaghi rivoluziona il centrocampo. Senza Barella scalpitano Frattesi e Zielinski. Un esclusione eccellente?

Non una trasferta comoda quella di Udine per l’Inter, soprattutto nelle ultime stagioni anche se l’ultimo precedente sorride ai nerazzurri con la vittoria al fotosnish per 1-2 e che è valsa come un macigno nella conquista dello Scudetto arrivato poi la settimana successiva a quella partita. Inzaghi vuole la vittoria e nonostante le sempre presenti logiche di turnover (martedì in Champions League c’è la Stella Rossa), si va verso ad una conferma quasi totale del blocco titolare al netto dell’assenza forzata di Barella (fuori per infortunio almeno fino alla prossima sosta.

Lo slot di centrocampo solitamente occupato dalla mezzala ex Cagliari se lo stanno giocando Davide Frattesi e Piotr Zielinski, con il centrocampista polacco che ha preso vantaggio nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport potrebbe esserci spazio per entrambi dal primo minuto. Inzaghi sta infatti pensando di lasciare a riposo Henrich Mkhitaryan, apparso piuttosto appannato nelle ultime uscite e soprattutto nel Derby. L’assenza dal primo minuto dell’armeno spalancherebbe quindi le porte della titolarità anche a Frattesi, in cerca di chances per dimostrare il suo valore.

Le probabili formazioni

Una parziale rivoluzione a centrocampo e che vedrà come inamovibile il solo Hakan Calhanoglu. Scelte poi verso i titolarissimi con Sommer in porta, difesa con Bastoni, Acerbi e Pavard e Dimarco e Dumfries sugli esterni. In attacco Lautaro Martinez assieme a Marcus Thuram.

UDINESE (3-5-2): Okoye, Giannetti, Bijol, Kristensen, Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara, Thauvin, Brenner, Lucca.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.