Udinese-Inter, cambi in difesa e in mezzo

Domani pomeriggio alle 15:00 al Bluenergy Stadium va in scena Udinese-Inter, match valido per la sesta giornata di campionato. I nerazzurri devono reagire dopo la sconfitta contro il Milan e tornare a fare punti per la classifica. A meno di 24 ore dalla sfida Simone Inzaghi resta con molti dubbi di formazione.

Dopo l’allenamento mattutino ad Appiano Gentile nel pomeriggio i nerazzurri sono partiti alla volta di Udine, dove domani sono attesi dall’importante match contro i bianconeri allenati da Kosta Runjaic. I Campioni d’Italia devono riaccendere il motore in Serie A dopo il pari contro il Monza e il KO nel Derby di domenica scorsa. 1 punto in due partite non è accettabile per una squadra che punta a grandi traguardi, e Inzaghi cerca la riscossa immediata.

Udinese-Inter, Inzaghi coi dubbi della vigilia: più Frattesi di Zielinski, Bisseck sorpassa Pavard. Confermati due big?

Serve vincere per la classifica e per il morale, anche se l’Udinese non è un ostacolo facile. I friulani sono infatti sopra all’Inter in classifica a quota 10 punti e si trovano al terzo posto (assieme al Napoli) e ad una sola lunghezza di distanza dalla capolista Torino. Anche la squadra di Runjaic arriva dalla pesante sconfitta contro la Roma, ma i nerazzurri dovranno dare il loro meglio per portare a casa i 3 punti.

A poche ore dalla partita, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi si porta dietro ancora qualche dubbio. Tra la necessità di turnover e di far girare le forze (martedì c’è la Stella Rossa in Champions) e quella di non stravolgere troppo la squadra, il tecnico nerazzurro è pronto a qualche cambio. In difesa stanno crescende le chances da titolare di Bisseck, con il centrale tedesco che potrebbe rilevare Pavard accanto agli inamovibili Acerbi e Bastoni e davanti a Sommer.

Mkhitaryan e Lautaro verso la conferma. Nuova panchina per Zielinski e Taremi

A centrocampo i quesiti più grandi dove Frattesi pare essere l’indiziato principale a sostituire l’infortunato Barella, con Zielinski ancora in panchina. Sorprende poi la possibile conferma di Mkhitaryan, con l’armeno apparso un po’ fuori giri soprattutto nel Derby. Confermati Calhanoglu e Dimarco, mentre va avanti il solito ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries, con l’italiano in vantaggio.

Infine l’attacco dove Inzaghi pare propenso a dare fiducia a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’attaccante e Capitano nerazzurro non è al top della forma ed è ancora a secco in stagione, ma dovrebbe partire ancora lui dal primo minuto al posto di Mehdi Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, Thuram, Lautaro Martinez.