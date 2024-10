Inter-Torino, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Domani sera i nerazzurri affrontano la formazione Granata a San Siro nel match valido per la settima giornata di campionato. Dopo il successo nello scorso turno contro l’Udinese e il poker Champions alla Stella Rossa, gli uomini di Inzaghi cercano l’en plein prima della sosta delle Nazionali. Le probabili formazioni di Inter-Torino e dove vederla in TV.

Le negative scorie lasciate dal Derby perso ormai quasi due settimane fa sembrano essere ormai alle spalle. L’Inter si è rialzata con due risultati importanti e consecutivi come la vittoria esterna contro l’Udinese sabato scorso per 2-3 e confermando uno stato di ripresa nel 4-0 inflitto alla Stella Rossa in Champions League.

Inter-Torino, le probabili formazioni del match: un solo vero dubbio per Inzaghi a centrocampo. Vanoli con la sorpresa Adams?

Chiaramente non basta perché tralasciando il KO meritato contro il Milan, l’Inter ha già perso punti contro Genoa e Monza e nonostante si sia ancora ad inizio campionato i passi falsi vanno ridotti al minimo. A partire da sabato sera e contro la più che insidiosa formazione di Paolo Vanoli, che ha gli stessi punti in classifica dei nerazzurri, a quota 11.

Una squadra fisica e di talento e contro cui servirà un Inter formato plus, che per ora in questa stagione si è vista pochissimo e solamente contro l’Atalanta nell’ormai piuttosto lontano 30 agosto, ultima vittoria casalinga dei Campioni d’Italia in Serie A.

Le probabili

Dopo il turnover effettuato in Champions League, Simone Inzaghi è pronto a ritrovare i suoi titolarissimi. Previsti sei cambi rispetto alla formazione che ha battuto la Stella Rossa in Champions League. 3-5-2 con Sommer in porta, confermati in difesa Pavard e Bastoni, mentre Acerbi torna titolare al posto de de Vrij. Sulle fasce tornano dal primo minuto Darmian e Dimarco al posto di Dumfries e Carlos Augusto, mentre in mediana Zielinski lascia spazio a Frattesi assieme ai confermati Calhanoglu e Mkhitaryan. Attenzione però al ballottaggio tra l’armeno e il polacco, con l’ex Napoli che potrebbe anche partire dall’inizio. In attacco staffetta tra riserve e titolari, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram che andranno a rilevare Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, con l’austiaco non al meglio della condizione.

Due invece i dubbi principali per Paolo Vanoli per il suo Torino, che dopo il KO contro la Lazio nella scorsa giornata sogna il colpo contro una big dopo aver già battuto l’Atalanta e pareggiato a San Siro contro il Milan. 3-5-2 per i Granata, con Milinkovic-Savic che torna tra i pali, difesa con Masina, Coco e Vojvoda. A centrocampo Sosa, Ilic, Ricci e Tameze (favorito su Linetty) e l’ex Valentino Lazaro. In attacco assieme all’inamovibile Duvan Zapata, è ballottaggio tra Antonio Sanabria e Che Adams, con il centravanti scozese leggermente in vantaggio sul paraguaiano.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Masina, Coco, Vojvoda, Sosa, Ilic, Ricci, Tameze, Lazaro, Zapata, Adams.

Dove vederla in TV

La partita Inter-Torino è in programma domani sabato 5 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta e in co-esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device come pc, tablet, console, smartphone e smart tv. Il match sarà disponibile anche su Sky Sport sul canale Sky Sport Uno (Canale 201).