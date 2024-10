Infortuni Inter, allarme per Arnautovic e altri due

I nerazzurri sono al lavoro in vista della partita contro il Torino, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro e valida per la settima giornata di campionato. Preoccupazione infortuni in casa Inter, dove tre elementi della rosa di Inzaghi sono in dubbio per la sfida ai Granata.

Dopo il poker inflitto alla Stella Rossa in Champions League, l’Inter è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionato. Il prossimo impegno è cerchiato per domani sera, quando i Campioni d’Italia ospiteranno il Torino al Meazza nell’ultimo match prima della Pausa Nazionali.

Infortuni Inter, affaticamento per Arnautovic. L’austriaco in dubbio per il Torino. Due titolari in difesa a riposo?

Una partita ostica contro una squadra in forma e che in classifica ha gli stessi punti del’Inter e che è incappata nel primo KO stagionale solo nella scorsa giornata contro la Lazio. I nerazzurri devono evitare passi falsi contro l’ottima formazione di Paolo Vanoli e non perdere il treno delle primissime posizioni, ma Simone Inzaghi deve valutare la condizione di alcuni elementi in vista della partita di domani.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero dover fare a meno di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco autore di una buona partita e di un gol contro la Stella Rossa, è uscito affaticato dalla sfida Champions e le sue condizioni sono da valutare nelle prossime ore. Un problema non enorme per Inzaghi, che contro il Torino ritroverà la coppia titolare Lautaro-Thuram ma che toglie al tecnico nerazzurro un’alternativa in zona offensiva.

Problemi anche per Pavard e Bastoni

Sempre secondo la GdS, è da tenere in attenzione anche la forma fisica di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. I due difensori nerazzurri sono apparsi lievemente acciaccati post Stella Rossa. Nell’allenamento odierno e nella rifinitura di domani Inzaghi dovrà capire se contare sui due titolarissimi. Al momento non traspare preoccupazione, ma nel caso di forfait del francese e dell’italiano ci sarà spazio per Bisseck e per Carlos Augusto, arretrato sul lato sinistro della difesa.