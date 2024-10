Inter-Stella Rossa 4-0, poker nerazzurro in Champions

L’Inter vince 4-0 contro la Stella Rossa nel match valido per la seconda giornata di Champions League. Tutto facile per i nerazzurri a San Siro che travolgono i serbi in una partita mai in discussione. Apre Calhanoglu nel primo tempo con una perla su punizione, poi i nerazzurri dilagano nella ripresa con Arnautovic, Lautaro e il rigore di Taremi. Inter a quota 4 punti nella classifica generale.

Inter-Stella Rossa 4-0, nerazzurri super in Europa. Perla di Calha, poi si scatena l’attacco: grande prestazione di Taremi con 2 assist e 1 gol

Minuto 4 e Inter subito pericolosa. Calcio piazzato battuto da Piotr Zielinski che pesca Marko Arnautovic che di testa segna in solitaria. Rete annullata però per fuorigioco dell’attaccante austriaco. Al minuto 11 Calhanoglu porta in vantaggio l’Inter. Capolavoro da calcio di punizione del regista turco che dalla trequarti col destro mette la palla in rete, che sbatte sul palo prima di insaccarsi in porta alle spalle del portiere Glazer. Inter in controllo della partita e che al 20′ raddoppia. Azione condotta da Taremi che mette in mezzo per Arnautovic: la punta austriaca appoggia per l’inserimento di Dumfries che insacca. Ma la rete è annullata per offside dell’olandese.

Alla mezzora possibile rigore per l’Inter, con Taremi che viene steso da un difensore avversario in area. L’arbitro Zwayer però non concede il penalty ai nerazzurri per un fallo precedente dell’attaccante iraniano. Nerazzurri dominanti nel primo tempo contro una Stella Rossa che ha comunque provato ad affacciarsi dalle parti di Sommer, con lo svizzero attento sull’insidioso tiro in porta ravvicinato di Silas al minuto 41. Inter che può recriminare per alcune potenziali occasioni poco sfruttate per ampliare il vantaggio soprattutto con Mkhtaryan, poco preciso sotto porta.

Inizio ripresa difficile per l’Inter, con i nerazzurri che partono molli e subiscono gli affondi di una Stella Rossa piuttosto viva sul campo del Meazza. Al Minuto 59 per l’Inter trova il gol del 2-0. Taremi ruba palla in zona pericolosa a Krunic che serve immediatamente Arnautovic in area. Troppo facile per l’austriaco segnare da ottima posizione col destro il raddoppio nerazzurro. Minuto 64 e triplo cambio di Inzaghi. Fuori Arnautovic, Mkhitaryan e de Vrij e dentro Lautaro Martinez, Frattesi e Acerbi. Minuto 69 out anche Calhanoglu per Asllani.

Al 71′ l’Inter chiude la partita. Azione molto simile al gol del raddoppio con Taremi che recupera un’altra palla sulla trequarti e serve l’inserimento di Lautaro Martinez, che col mancino batte Glazer per il 3-0. Ultimo cambio nerazzurro al 75′ con Bisseck che prende il posto di Bastoni. Nerazzurri che dilagano e al 77′ ottengono un calcio di rigore. Lautaro viene steso in area: dagli 11 metri va Taremi che segna e realizza il gol del 4-0. Inter che vince nettamente 4-0 contro la Stella Rossa in una partita senza storia: nerazzurri a 4 punti nella classifica della Champions League.