Inter, deve scattare l’ora di Mehdi Taremi

I nerazzurri si preparano alla sfida contro la Stella Rossa di domani sera e valida per la seconda giornata di Champions League. Tra i protagonisti attesi della partita ci sarà sicuramente Mehdi Taremi, ancora a secco di gol con la maglia dell’Inter.

In questo inizio di stagione piuttosto altalenante dell’Inter soprattutto in campionato, Simone Inzaghi ha scelto di affidarsi davvero molto poco agli innesti arrivati dal calciomercato estivo. I nerazzurri hanno accolto quattro volti nuovi in rosa in estate, e per ora nessuno si è davvero imposto. Il secondo portiere Josep Martinez e il difensore classe 2003 Tomas Palacios non hanno ancora raccolto nessuna presenza, ma anche i due big arrivati a parametro zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi non hanno ancora guadagnato troppo spazio.

Inter, serve anche l’apporto di Taremi. La punta iraniana alla ricerca del primo gol

La mezzala polacca non è ancora mai partito titolare in campionato. dove per ora ha solamente racimolato solo 55 minuti totali rispettivamente contro Monza, Milan ed Udinese, anche a causa dell’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le prime tre partite. Non troppo diversa la situazione di Mehdi Taremi. L’ex attaccante del Porto è stato uno dei giocatori più brillanti nella pre season dell’Inter, e nonostante un piccolo stop arrivato ad inizio agosto il centravanti classe 1992 sembrava pronto all’esordio in campionato nella prima contro il Genoa.

Inzaghi ha preferito andare di certezze assolute puntando su Lautaro Martinez e Thuram, e facendo subentrare Taremi con i rossoblu solo nella ripresa nell’ultimo quarto d’ora. L’infortunio de Il Toro ha poi aperto le strade della titolarità nella gara contro il Lecce della seconda giornata, dove Taremi è rimasto in campo per tutti i 90 minuti e servendo anche l’assist per l’1-0 di Darmian. Una prestazione buona in cui il gicoatore ha mostrato quello che potenzialmente può dare alla zona offensiva dell’Inter, ma compromessa d auna condizione fisica non al top.

Chance Champions per Taremi

La maglia dal primo minuto contro il Lecce è stata l’ultima in campionato finora per Taremi, che poi è solo subentrato contro Atalanta, Monza e Udinese e rimandendo in panchina nel Derby. Inzaghi gli ha dato fiducia in Champions League, schierandolo titolare contro il Manchester City all’Etihad. Una prova importante dell’iraniano in coppia con Thuram, mettendo in campo una gara di tecnica e anche di sacrificio contro una delle squadre più forti del mondo e rimanendo in campo fino alla fine.

Per ora Taremi ha 6 presenze (con solo due titolarità) con l’Inter tra A e Champions e con un solo assist a referto per un totale di di 255 minuti giocati in nerazzurro. L’Inter ha bisogno di Taremi, unica e credibile alternativa alla coppia titolare in attacco e l’iraniano deve sbloccarsi per dare un’ulteriore forza al reparto di Inzaghi. Domani con la Stella Rossa un’occasione importante per Mehdi di dimostrare di esserci e di essere un’arma in più per tutta la squadra.