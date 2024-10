Inter-Stella Rossa, le formazioni ufficiali del match

(Photo by Spada, LaPresse) Interdipendenza.net

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter- Stella Rossa, match in programma alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza e valido per la seconda giornata della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Vladan Milojoevic.

Tutto pronto a San Siro per Inter-Stella Rossa, sfida valevole per il secondo turno della nuova Champions League. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Manchester City nella prima giornata, i nerazzurri vanno a caccia della prima vittoria europea stagionale andando ad affrontare l’ostica squadra serba, KO col Benfica nel primo turno.

Inter-Stella Rossa, le formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Taremi e Arnautovic in attacco. Confermato Mkhitaryan. L’ex Milan Krunic tra le fila serbe

Molte modifiche per Simone Inzaghi rispetto alla squadra che ha battuto l’Udinese in campionato. Ben sette i cambi di formazione con il solito 3-5-2 che vede Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Pavard. A centrocampo Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Zielinski e Dumfries. Coppia d’attacco a sorpresa con Marko Arnautovic e Mehdi Taremi a sostituire Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Stella Rossa che si presenta a San Siro con il 4-2-3-1 con Glazer in porta, difesa con Seol, Spajic, Drjusic e Djiga in difesa. L’ex Milan Rade Krunic a centrocampo assieme a Elsnik. La cintura dei trequartisti con Olayinka, Maksimovic e Silas alle spalle dell’unica punta Ndiaye.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Pavard, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Zielinski, Dumfries, Taremi, Arnautovic.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer, Deol, Spajic, Drjusic, Djiga, Krunic, Elsnik, Olayinka, Maksmimovic, Silas, Ndiaye.