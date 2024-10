Inter-Stella Rossa, le ultimissime di formazione

Questa sera alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza l’Inter ospita la Stella Rossa nel match valido per la seconda giornata della Champions League 2024/2025. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Manchester City, i nerazzurri cercano il primo successo europeo in stagione. Tanti cambi di formazione per Mister Inzaghi.

La vittoria per 2-3 contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato ha sicuramente riportato un po’ di sereno in casa Inter, dopo la difficile settimana precedente tra l’1-1 di Monza e il KO nel Derby contro il Milan. I nerazzurri hanno ripreso a fare bottino pieno in Serie A e ritrovando anche la verve realizzativa di Lautaro Martinez, e ora vogliono dare e darsi continuità anche in Champions League.

Inter-Stella Rossa, scelte fatte per Inzaghi: sette cambi rispetto ad Udine. Mkhitaryan vince il ballottaggio con Frattesi, Arnautovic in attacco

Il pareggio a reti inviolate ottenuto nella prima giornata del nuovo format della massima competizione europea contro la corazzata di Guardiola ha dato fiducia, ora però l’Inter deve superare l’ostacolo serbo rappresentato dalla Stella Rossa, prima nel proprio campionato e ancora imbattuta.

Sarà un Inter davvero molto diversa rispetto a quella vista contro l’Udinese, con Simone Inzaghi che ha in mente almeno sette cambi rispetto all’11 di campionato. Spazio ad un mix tra seconde linee e a chi non ha giocato contro i friulani, con anche alcune scelte interessanti. Solito 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa viene confermato il solo Bastoni, mentre Pavard e de Vrij prendono il posto di Acerbi e Bisseck. A centrocampo spazio a Zielinski dal primo minuto assieme ai confermati Calhanoglu e Mkhitaryan, con l’armeno ancora titolare a discapito di Frattesi. Cambiano le corsie laterali con Dumfries e Carlos Augusto al posto di Darmian e Dimarco.

La ThuLa a riposo. In attacco ci saranno Taremi e Arnautovic

Decisioni importanti in fase offensiva per Inzaghi, che lascerà almeno inizialmente in panchina sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram. A guidare l’attacco contro la Stella Rossa ci saranno infatti Mehdi Taremi (alla seconda presenza da titolare in Champions dopo Manchester) e Marko Arnautovic.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Pavard, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Zielinski, Dumfries, Taremi, Arnautovic.