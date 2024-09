Domani sera alle 21:00 i nerazzurri affrontano la Stella Rossa nel match valido per la seconda giornata della Champions League 2024/2025. Dopo il ritorno al successo in campionato contro l’Udinese Inzaghi pensa ad alcuni cambi. Le probabili formazioni di Inter-Stella Rossa.

Archiviata la vittoria per 2-3 contro l’Udinese e che è valso il ritorno ai 3 punti in Serie A per l’Inter, i nerazzurri rimettono il focus sulla Champions League dove domani sera ospitano a San Siro i serbi della Stella Rossa.

Inter-Stella Rossa, le probabili formazioni del match: Inzaghi rilancia Dumfries e Zielinski. Chance in attacco per Arnautovic?

L’Inter ha attualmente 1 punto nella classifica generale dopo la prima giornata di Champions League, frutto del pareggio per 0-0 contro il Manchester City. Obiettivo vittoria contro la Stella Rossa, uno degli avversari sulla carta più abbordabili di quelle pescate dai Campioni d’Italia.

Si va alla ricerca del primo successo europeo in stagione e Mister Inzaghi riflette su un parziale turnover. Sia per dosare le forze anche in vista dell’ostica partita di campionato in programma sabato contro il Torino (l’ultima prima della sosta) e sia per dare spazio a chi non è sceso in campo ad Udine. Tra questi ci sarà sicuramente Denzel Dumfries, con l’olandese riamsto a riposo contro i friulani e pronto a partire dall’inizio.

Nuova titolarità per Frattesi. Possibile riposo per Lautaro

Come confermato dallo stesso Inzaghi nella conferenza pre match, partirà titolare anche Piotr Zielinski alla seconda dall’inizio in nerazzurro dopo Manchester, così come in difesa ci saranno de Vrij e Pavard, rispettivamente subentrato e rimasto in panchina in campionato. Si va verso il 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Pavard. A centrocampo Carlos Augusto favorito su Dimarco a sinistra, Zielinski, Calhanoglu e Frattesi, in avanti su Mkhitaryan in mediana e destra Dumfries. In attacco attenzione alle sorprese: sicuro di un posto Mehdi Taremi, Inzaghi ragiona sul compagno d’attacco che potrebbe essere in maniera clamorosa Marko Arnautovic, lasciando inizialmente a riposo sia Lautaro Martinez che Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Pavard, Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Taremi, Arnautovic.