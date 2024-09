Udinese-Inter 2-3, Lautaro regala la vittoria

L’Inter vince 2-3 contro l’Udinese nel match valido per la sesta giornata di campionato. I nerazzurri tornano a vincere in Serie A dopo quasi un mese, in una partita tutt’altro che facile. Frattesi apre subito dopo 40 secondi, ma i friulani pareggiano con Kabasele. Tra fine primo tempo e inizio secondo arriva la doppietta di Lautaro Martinez. Lucca riapre a dieci dalla fine ma non basta. Nerazzurri a quota 11 punti in classifica.

Udinese-Inter 2-3, l’importante era la vittoria. Lautaro torna al gol, ma squadra ancora spenta e distratta in difesa

Per togliersi le nubi e le scorie della sconfitta nel Derby l’Inter parte al meglio possibile sbloccando la partita appena dopo 43 secondi. Verticale di Mkhitaryan a servire l’inserimento di Frattesi. La mezzala italiana sfugge alla difesa dell’Udinese e con un destro non perfetto ma efficace buca Okoye per l’1-0.

Non è comunque un Inter arrembante quella che si vede al Bluenergy Stadium. I nerazzurri tengono maggiormente il possesso palla, ma la manovra e il ritmo resta compassato e l’atteggiamento di una squadra non totalmente tranquilla è più di un’impressione. I rischi sono pochi e le occasioni per il raddoppio ci sono soprattutto con un colpo di testa di Lautaro e un altro inserimento di Frattesi, ma senza velocità e meccanismi rodati l’Inter diventa vulnerabile e al 35′ subisce il pareggio di Kabasele, che anticipa Bisseck di testa e da centro area insacca in porta su assist di Zemura. Terzo gol consecutivo subito da colpo di testa per l’Inter in campionato.

Nerazzurri che faticano e non sono brillanti ma hanno la bravura di rimettere la testa avanti allo scadere della prima frazione. Mkhitaryan recupera palla a centrocampo, apertura immediata per Dimarco che apre in area: Lautaro si avventa sul pallone beffando Bijol e depositando a rete l’1-2. Un Inter tutt’altro che perfetta e convinta chiude in vantaggio la prima frazione.

La partenza fulminea dell’Inter avviene anche nella ripresa, con i nerazzurri che vanno ancora a segno e trovano l’1-3. Lancio di Bastoni a pescare Thuram, che approfitta del liscio di Bijol. L’attaccante francese appoggia per Lautaro Martinez, che dal limite dell’ area col destro batte Okoye. Inter che si avvia ad una partita di gestione nella seconda frazione di gioco, con la squadra di Inzaghi che abbassa troppo i ritmi e appare ancora con un po’ di polvere a livello fisico e anche di convinzione. Tutto si complica al minuto 83: errore in disimpegno di Bisseck che lancia in campo aperto Lucca, che solo davanti a Sommer riapre la partita. L’Inter resiste alla sofferenza dei minuti finali e torna a vincere in campionato, in una prestazione con ancora molte ombre.