Udinese-Inter, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Udinese-Inter, match in programma alle 15:00 al Bluenergy Stadium e valido per la sesta giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Kosta Runjaic e Simone Inzaghi.

Dimenticare il Derby e andare avanti tornando a fare punti in campionato. L’Inter è alle prese con la sua primi crisi di stagione dopo il pari di Monza e il KO contro il Milan, e deve subito reagire oggi pomeriggio contro l’ostica Udinese di Runjaic, attualmente terza in campionato a 10 punti e davanti ai nerazzurri di due lunghezze.

Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Bisseck in difesa. Ok Frattesi a centrocampo, c’è Lautaro. Panchina per Lucca tra i friulani

Partita complicata per l’Inter, con il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi che opta per tre cambi rispetto all’undici del Derby. In difesa Pavard lascia spazio a Bisseck assieme a Bastoni ed Acerbi e davanti a Sommer. In mediana è Frattesi a prendere il posto dell’infortunato Barella assieme ai confermati Mkhitaryan e Calhanoglu. Sulle fasce Dimarco a sinistra e Darmian a destra, favorito a Dumfries. In attacco niente Taremi. Inzaghi dà fiducia alla coppia Thuram e Lautaro Martinez.

Sorprese in casa Udinese con Runjiaic che lascia inizialmente in panchina Lorenzo Lucca, preferendo giocarsela con due punte più rapide in attacco come Thauvin e Davis. 3-5-2 per i friulani con Okoye in porta, difesa con Kabasele, Bijol e Tourè. Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga e Zemura a centrocampo.

Le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Okoye, Kabasele, Bijol, Touré, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura, Brenner, Davis.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.