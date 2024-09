Udinese-Inter, Inzaghi: “Ragazzi straordinari. Ma serve più cinismo”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2-3 sul campo dell’Udinese e valido per la sesta giornata di campionato.

Serviva tornare a vincere e l’Inter l’ha fatto, all’interno di una prestazione con alcune cose buone come il ritorno al gol di Lautaro Martinez ma anche altre più negative come le disattenzioni difensive e in generale un ritmo di gioco che ancora deve carburare. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi esce comunque soddisfatto dalla trasferta di Udine, con la speranza che questi 3 punti possano dare fiducia ad una stagione partita tra alti e bassi.

Udinese-Inter, Inzaghi nel post partita: “Ragazzi fantastici e avevano gli occhi giusti. Sono contento. Dobbiamo chiuderle prima e non concedere certi gol”

“Analizzo soprattutto che i ragazzi sono stati fantastici. Sono molto soddisfatto e ho fatto i complimenti perché siamo venuti in un campo difficile. Siamo venuti qua e abbiamo fatto un ottimo primo tempo. L’unica pecca è non averla chiusa subito con tutte le occasioni avute“.

“Abbiamo preso un gol dove abbiamo sbagliato una respinta in difesa, ma poi nel secondo tempo abbiamo riapprocciato bene. Ma in partite così dovevamo segnare di più, perchè poi succede che ti arrivano in porta due volte e subisci due gol. Dobbiamo fare meglio in queste situazioni. Ma gli occhi dei ragazzi stamttina erano convinti e oggi non posso rimproverare nulla ed è stata un’ottima vittoria. Abbiamo vissuto una setitmana delicata perché avevamo perso il Derby. Ma siamo stati bravi, anche grazie al supporto dei nostri tifosi“.

“Bisogna segnare quando creiamo tanto dobbiamo finalizzare e chiudere. Ma poi i ragazzi c’erano, le partite sono tutte difficili in Serie A e bisogna sempre stare attenti e bisogna capitalizzare tutto quello che creiamo. Abbiamo segnato tre volte, ma potevamo segnare molto di più“.

“Sicuramente il fatto dei gol subiti su colpo di testa dobbiamo migliorare. Dobbiamo cercare di non fare crossare sopratutto e poi dobbiamo migliorare in marcatura. Dobbiamo crescere, rivedere e cercare di capire. Anche il secondo gol è un errore di nostra costruzione, ma oggi i ragazzi per come hanno approcciato e per come sono stati in campo sono molto contento. Ed ero certo di questo“.

“Sono chiaramente contento per Lautaro, sappiamo cosa rappresenta lui per noi. Lui ha sempre lavorato bene, poi è chiaro che se un attaccante non segna è sempre difficile, ma sono contento per lui perché oggi è stato straordinario. Abbiamo vissuto una sconfitta settimana scorsa che ci ha ha fatto male, ma a volte dalle sconfitte ci si rialza più forti“.