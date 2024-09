Inter, il ritorno di Lautaro è la notizia migliore di Udine

I nerazzurri sono tornati alla vittoria dopo quasi un mese in campionato, con la formazione di Inzaghi che ha avuto la meglio 2-3 contro l’Udinese in una partita giocata bene dai Campioni d’Italia ma che ha rischiato di compromettersi per gli errori difensivi. E la migliore notizia per l’Inter dalla trasferta di Udine è il ritorno al gol di Lautaro Martinez.

Una settimana complicata quella vissuta dall’Inter, delusa e scottata dopo la sconfitta e la brutta prestazione nel Derby contro il Milan e che aveva minato più di qualche certezza. L’impegno contro una squadra ostica con l’Udinese non era dei più semplici ma pur con una sofferenza non richiesta nel finale e totalmente autoinflitta dalla stessa Inter, sono arrivati 3 punti importanti che mancavano dal 30 agosto.

Inter, riecco Lautaro Martinez. Il Toro torna al gol e si riprende la squadra

Una partita dove l’Inter ha sostanzialmente meritato di vincere, pur in una prestazione dove si sono alternati momenti di buon calcio ad una manovra ancora ingolfata e senza ritmo adeguato, e soprattutto ad un atteggiamento difensivo assolutamente da rivedere e che anche oggi ha reso i nerazzurri molto vulnerabili e disattenti nei gol concessi.

L’highlight della giornata è sicuramente il ritorno al gol di Lautaro Martinez. Non un inizio di stagione facile per Il Toro, che prima della doppietta odierna era ancora a secco di reti. Il rientro tardivo dopo la Copa America vinta da protagonista, la mancata preparazione estiva e l’infortunio muscolare dopo la prima partita contro il Genoa. Delle attenuanti che avevano consegnato all’Inter un Lautaro appannato, soprattutto contro Monza e nel Derby, dove era apparso uno dei più deludenti.

L’Inter ritrova il suo bomber e ricomincia la sua stagione?

In un inizio di campionato già sottotono dell’Inter, il mancato appuntamento al gol del proprio Capitano e bomber stava facendo rumore anche per Lautaro stesso, consapevole di non essere e di non aver dato il meglio nelle prime uscite. Oggi ad Udine la risposta è stata piuttosto forte. Due gol, due reti molto diverse tra loro. Il primo al tramonto del primo tempo è una segnatura sporca e di rapina, ma segnale importante della voglia di Lautaro di tornare ad aiutare la squadra.

La rete del momentaneo 1-3 e della relativa tranquillità è uno dei marchi di fabbrica del Toro, con stop e tiro di destro ad infilarsi all’angolino su assist del collega Thuram, che segna anche il ritorno della connessione della Thu-La. Lautaro si è sbloccato e si è tolto un bel po’ di polvere, ora il Capitano deve aiutare a togliere la ruggine anche all’altalentante Inter di inizio stagione.