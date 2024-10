Mancano poche ore ad Inter- Stella Rossa, match in programma questa sera a San Siro e valevole per la seconda giornata della Champions League 2024/2025. I nerazzurri di Simone Inzaghi cercano la prima vittoria in campo europeo dopo il super pari contro il City della prima giornata.

San Siro è pronto ad accendersi per quella che si spera possa essere una grande notte europea in casa Inter. Dopo il ritorno al successo in campionato contro l’Udinese, i Campioni d’Italia in carica puntano ai primi 3 punti della stagione anche nella nuova Champions, provando a superare la Stella Rossa.

Inter-Stella Rossa, dove vedere in TV il match di Champons League

Una vittoria necessaria per salire nella classifica generale della nuova Champions, con l’Inter che in caso di affermazione positiva può portarsi a quota 4 punti dopo due giornate. Turnover studiato per Simone Inzaghi, che ne cambia sette rispetto alla partita contro l’Udinese e va a confermare i soli Sommer, Bastoni, Mkhitaryan e Calhanoglu. Panchina per Thuram e Lautaro Martinez e spazio in attacco a Taremi ed Arnautovic. A centrocampo tocca a Zielinski, mentre sulle fasce ci saranno Carlos Augusto e Dumfries.

Restano non a disposizione gli infortunati Barella e Buchanan oltre che i due fuori lista di Champions Joaquin Correa e Tomas Palacios. Una gara da non sbagliare per l’Inter, che affronterà una Stella Rossa andata KO nella prima giornata di Champions contro il Benfica, perdendo in casa 1-2 contro i portoghesi, ma che sono primi in classifica e imbattutti nel campionato serbo dopo nove giornate.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Pavard, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Zielinski, Dumfries, Taremi, Arnautovic.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): M.Ilic, Rodic, Spajic, Djiga, Seol, Elsnik, Krunic, Milson, Katai, Olayinka, Bruno Duarte.

Inter-Stella Rossa, dove vederla in TV e streaming

Il match Inter-Stella Rossa è in programma martedì 1 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza e sarà disponibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport sul canale Sky Sport Uno (Canale 201). La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma a pagamento Now TV, compatibile con tutti i principali device.