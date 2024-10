Infortunio Lautaro Martinez: Inzaghi fa la scelta definitiva

Dopo la spumeggiante vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a tornare in campo per la nuova giornata di Serie A. I nerazzurri affronteranno il Torino sabato 5 ottobre 2024 nel match valido per la 7^ giornata della competizione, con l’obiettivo di dare continuità nelle vittorie, inclusa la vittoria per 2-0 a Udine.

Un punto interrogativo importante riguarda le condizioni di Lautaro Martinez, che ha subito una botta durante la partita contro la Stella Rossa, con una possibilità data di rientro che sicuramente riesce a dare maggiori certezze per la formazione che schiererà Simone Inzaghi nel prossimo match di A.

Infortunio Lautaro Martinez: sarà disponibile per Inter-Torino?

Le ultime notizie dal campo sono rassicuranti per l’Inter e per i tifosi. Lautaro Martinez ha partecipato all’intera sessione di allenamento con il resto della squadra senza mostrare segni di problemi fisici. Di conseguenza, il centravanti argentino sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per il match contro il Torino.

Nonostante l’infortunio subito durante la sfida europea, Lautaro ha completamente recuperato e si appresta a guidare l’attacco nerazzurro nel tentativo di mantenere il trend positivo in campionato.