Inter, ritrovare San Siro: col Toro vale doppio

I nerazzurri sono al lavoro in vista della partita in programma sabato sera contro il Torino e valida per la settima giornata di campionato. Dopo aver ritrovato il successo contro l’Udinese, l’Inter cerca continuità e cerca una vittoria che a San Siro manca già da troppo.

La ripresa post KO nel Derby sta procedendo bene. La vittoria di Udine in campionato e la conferma martedì sera in Champions League contro la Stella Rossa hanno rimesso i nerazzurri in careggiata dopo un periodo di crisi e di incertezza. Ora però non bisogna fermarsi e prima della sosta serve battere anche il Torino e regalarsi due settimane di tranquillità e al sicuro dalla critiche.

I Campioni d’Italia partono col favore del pronostico, ma la formazione allenata da Paolo Vanoli si sta rivelando come una delle sorprese positive del campionato e in classifica è a quota 10 punti, a solo una lunghezza di distanza dall’Inter. Una partita da approcciare al massimo per non sbagliare e per centrare vari obiettivi. I 3 punti ovviamente per non vedersi allontanare le rivali nelle zone alte della classifica, ma anche per ricucire con lo stadio di casa.

In Serie A infatti l’Inter non gioisce con i propri tifosi dallo scorso 30 agosto e dal 4-0 inflitto all’Atalanta nella terza giornata. Il poker alla Dea è infatti l’ultima vittoria casalinga degli uomini di Inzaghi, che poi nella successiva gara tra le mura amiche sono andati sconfitti 1-2 nel Derby contro il Milan. Davvero troppo tempo per l’Inter senza vincere in casa, e tornare a rendere San Siro una fortezza difficile da superare e una delle altre chiavi da ritrovare per ambire ad una stagione di altissimo livello.