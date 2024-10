Inter, verso il Torino: le scelte di Inzaghi

Archiviata la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, l’Inter torna a pensare al campionato e alla sfida in programma sabato contro il Torino e valido per la settima giornata. Dopo il parziale turnover di Coppa, i nerazzurri di Inzaghi dovrebbero ritrovare i titolarissimi contro i Granata.

Le due vittorie di fila rispettivamente contro Udinese e Stella Rossa hanno riportato un po’ di tranquillità in casa Inter dopo le incertezze e la crisi scaturita dalla sconfitta nel Derby. Ora prima della sosta Nazionali, i nerazzurri vogliono chiudere questo miniciclo di partite ottenendo i 3 punti anche sabato contro la formazione di Paolo Vanoli.

Inter, focus sul Torino: Inzaghi verso il ritorno ai titolari. Solo due le assenze per i nerazzurri

Una partita da non sbagliare per non perdere terreno dalle rivali e tenere la distanza mnima dal Napoli attualmente capolista e avanti due punti rispetto all’Inter in classifica. Un match anche da non sottovalutare e da approcciare nel modo migliore, perché il Torino di Vanoli è un’ottima squadra e che grazie ad organizzazione e idee di gioco si sta rivelando come una delle sorprese di questo inizio di campionato.

Dopo il turnover in Europa dove Simone Inzaghi ha dato spazio ad alcune seconde linee contro la Stella Rossa e ricevendo risposte importanti soprattutto dalla coppia d’attacco di riserva composta da Arnautovic e Taremi, l’Inter contro il Torino dovrebbe ritrovare la propria formazione tipo e confermare la squadra vittoriosa sabato scorso ad Udine. Scelte ampie per il Mister nerazzurro, che sorride per il rientrato allarme circa le condizioni di Lautaro Martinez (solo una botta per Il Toro dopo martedì), e che deve fare a meno solo di Tajon Buchanan e di Nicolò Barella, con la mezzala italiana che rientrerà dopo la sosta.

La probabile formazione

Inter che si andrà a schierare con l’ormai collaudatissimo 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Pavard, Acerbi che torna al posto di de Vrij e Bastoni. A centrocampo Darmian a destra al posto di Dumfries e Dimarco a sinistra al posto di Carlos Augusto. In mediana straordinari per Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre Frattesi dovrebbe rilevare Zielinski, titolare in Champions. In attacco scontato il ritorno dal primo minuto della Thu-La, con Thuram e Lautaro Martinez al posto di Taremi e Arnautovic.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.