Inter, le parole di Moratti: “Club costretti a fare certe cose”

Nel mondo calcistico italiano sta ormai tenendo banco da alcuni giorni il cosiddetto Caso Ultras, l’enorme inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Milano che ha scoperto l’enorme giro d’affari illegale con protagonisti profili di spicco della Curva Nord dell’Inter e della Curva Sud del Milan. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss lo storico ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto sulla vicenda.

Il calcio italiano nel vortice dell’inchiesta Ultras di Inter e Milan. Un caos scaturito nella mattinata di lunedì 30 settembre, quando in un blitz la GdF di Milano ha arrestato 19 soggetti legati al mondo Ultras del club nerazzurro e rossonero, e portando alla luce un sistema criminale aggravato dall’ipotesi dell’associazione a delinquere con infiltrazione mafiosa.

Inter, le parole dell’ex Presidente Moratti sull’Inchiesta Ultras: “I club sono costretti a trattare con certa gente. Spero che l’Inter ne esca bene e pulita”

Una sorta di alleanza tra i capi della Nord e della Sud per controllare di fatto l’intero buisness attorno ad Inter, Milan e allo Stadio San Siro. I biglietti, i parcheggi, le bevande vendute all’interno dell’impianto e financo il merchandising. Il tutto aggravato da metodi violenti quali lesioni ed estorsioni e la quasi ormai acclarata presenza della criminalità organizzata all’interno degli affari delle Curve.

Le indagini della Procura lato Inter stanno poi facendo emergere alcuni dettagli su come il club nerazzurro subisse pressioni da alcuni leader della Curva Nord per l’ottenimento di biglietti extra (su tutti quelli della Finale Champions del 2023) e come alcuni soggetti come Marco Ferdico (uno degli arrestati) avessero avuto contatti diretti con l’allenatore Simone Inzaghi e anche con alcuni giocatori, per la vicenda biglietti. La posizione dell’Inter e del Milan è ad ora di parte lesa e i club hanno aperto alla massima disponibilità di collaborazione con la Procura, ma l’inchiesta prosegue e non è da escludere che altro possa venire fuori nei prossimi giorni.

Le parole di Moratti

“A un interista dispiace davvero tanto ciò che sta accadendo, spero che la società ne venga fuori bene perché immagino stiano vivendo un incubo. Spero che l’Inter ne esca pulita e che possa continuare senza quella parte di tifo malata.

Società e tesserati vittime sono della situazione? Son stati un po’ costretti a fare certe cose secondo me“.

“L’Inter è forte e sicuramente ha una rosa completa. Ma bisogna capire se ha anche la sostanza per potersi ripetere come l’anno scorso“.