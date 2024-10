Inter, le condizioni di Lautaro post Champions

Nel Day After dell’ampia vittoria per 4-0 dei nerazzurri sulla Stella Rossa in Champions League, gli uomini di Simone Inzaghi sono immediatamente tornati al lavoro in vista dell’impegno di campionato in programma sabato sera contro il Torino. Lieve preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Lautaro Martinez dopo la sfida contro la formazione serba.

Archiviato il rotondo e meritato successo sulla Stella Rossa, il focus dell’Inter torna a concentrarsi sulla Serie A e sul match di sabato contro il Torino e valevole per la settima giornata di campionato. Importante per i nerazzurri riuscire a chiudere bene prima della sosta e dare seguito alla vittoria di Udine.

Inter, Lautaro acciaccato dopo la Champions. L’attaccante in dubbio per il Torino?

Non una partita semplice quella che attende i Campioni d’Italia, che dovranno riuscire ad avere la meglio su una squadra solida ma anche tecnica e che ha avuto un ottimo avvio di campionato, totalizzando 10 punti nelle prime sei giornate. Come detto però l’Inter vuole regalarsi una pausa Nazionali di ottobre tranquilla e senza patemi che potrebbero riaprire venti di crisi in casa nerazzurra dopo il KO nel Derby e si spera allontanati dopo il successo con l’Udinese e quello di ieri in Europa.

In questi due giorni e mezzo di lavoro Mister Inzaghi cercherà di capire quale sarà l’11 migliore da schierare contro i Granata, con un dubbio importante e relativo a Lautaro Martinez. Ieri l’attaccante argentino è subentrato nel secondo tempo della partita contro la Stella Rossa, mettendo la firma sul gol del 3-0. A fine partita però Il Toro è sembrato lievemente dolorante alla coscia destra, uscendo claudicante dal prato del Meazza.

Nessun allarme per Lautaro

Nell’intervista post match Simone Inzaghi ha rassicurato circa le condizioni di Lautaro, riferendo che il Capitano dell’Inter abbia subito un colpo in partita di scarsa entità. Secondo quanto riportato da Sky Sport le preoccupazioni sono svanite, in quanto Lautaro si è allenato oggi assieme ai compagni senza presentare nessun problema.

Allarme rientrato per la punta argentina classe 1997 che sarà regolarmente a disposizione per la partita contro il Torino di sabato, dove con grossa probabilità partirà dall’inizio.