Inter, la Premier su Inzaghi: una big lo vuole

Giorno di vigilia per i nerazzurri, che domani sera affronteranno il Torino nel match valevole per la settima giornata di campionato. Dopo essersi rimessi in carreggiata con i sucessi su Udinese e Stella Rossa, i Campioni d’Italia vogliono un’altra vittoria. Intanto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi finisce nelle mire della Premier League.

Una vittoria contro il Torino per vivere una sosta delle Nazionali tranquilla e senza critiche che possano avvelenare l’ambiente. Una missione non facile perché la formazione Granata è ostica e solida e ha avuto un inizio di campionato notevole. avendo gli stessi punti dell’Inter in classifica.

Attenta Inter, il Manchester United vuole subito il Mister! Inzaghi nel mirino della Premer League

Partita importante anche per Simone Inzaghi, che dopo le giuste critiche per i risultati contro il Monza e nel Derby, ha ripreso in mano la squadra anche con scelte di turnover che si sono rivelate azzeccate nelle ultime due partite. Alla guida dell’Inter da ormai 3 anni e mezzo, Inzaghi si è guadagnato uno status pesante come uno dei migliori allenatori in Europa, grazie ai grandi risultati raggiunti in nerazzurro tra cui la Finale di Champions nel 2023 e ovviamente lo Scudetto della Seconda Stella nella passata stagione.

Un talento non solo per i risultati ma anche per il meccanismo di gioco e per le idee su cui la sua Inter si è costruita, e che hanno attirato l’attenzione di altri top club anche di Premier League. Da ormai qualche tempo, il nome di Inzaghi circola con insistenza attorno al Manchester United, con i Red Devils che di recente stanno pensando all’allenatore italiano come sostituto di Erik ten Hag.

Red Devils in crisi nera e ten Hag ad un passo dall’esonero. Assalto ad Inzaghi? La risposta del Mister nerazzurro

Il club inglese sta vivendo un’altro inizio di stagione molto tribolato. Solo tre vittorie per ora in stagione (di cui una per 7-0 contro il modesto Barnsley in Coppa di Lega) e solo due successi in Premier League, e Manchester United già lontano dalle zone che contano con i Red Devils tredicesimi in Premier League con solo 7 punti in 6 giornate.

Oltre ai deludenti risultati a non convincere è l’allenatore ten Hag, arrivato a Manchester nell’estate 2022 e che non ha ancora trovato un’idea precisa di gioco nonostante i pesanti investimenti del club e portando in palmares solo la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nella passata stagione. Secondo quanto rivelato dal giornalista Tancredi Palmeri, in questi giorni il Manchester United avrebbe contattato direttamente Simone Inzaghi, per offrirgli subito la panchina della squadra al posto di ten Hag, durante la prossima pausa della Nazionali e in arrivo tra pochi giorni. Una proposta assolutamente rifiutata da Inzaghi, che ha declinato l’offerta propostagli dalla società di Premier League.