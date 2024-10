Inter-Torino, cambio in difesa: Inzaghi toglie un big

Domani sera a San Siro l’Inter affronta il Torino nella partita valevole per la settima giornata di Serie A. Dopo le due vittorie di fila con Udinese e Stella Rossa tra campionato e Champions, i nerazzurri sperano di superare anche l’ostacolo Granata prima della sosta Nazionali.

Tra poco più di 24 ore l’Inter torna in campo al Meazza con l’obiettivi di tornare a vincere in casa anche in campionato. Davanti ai nerazzurri l’ottimo Torino di Paolo Vanoli, a pari punti in classifica con i Campioni d’Italia e che in questa stagione ha già fermato alcune big di Serie A come il successo sull’Atalanta e il pari col Milan alla prima giornata.

Inter-Torino, Inzaghi ritrova i titolari ma cambia in difesa. Tornano la Thu-La e Frattesi. Bisseck al posto di Pavard

L’Inter non può più concedersi passi falsi dopo i pareggi con Genoa e Monza e la sconfitta nel Derby, e l’obiettivo è chiudere la settimana perfetta con 3 vittorie su 3 dopo i successi ad Udine e in Europa con la Stella Rossa. Dopo il turnover di Coppa, Simone Inzaghi pare orientato a ritrovare la sua formazione tipo per provare ad avere la meglio sulla squadra piemontese.

3-5-2 con Sommer in porta, e difesa che cambia per 2/3 rispetto all’undici che ha vinto 4-0 contro la Stella Rossa. Acerbi torna titolare al posto di de Vrij, confermato Bastoni, mentre nelle ultime ore sta salendo la candidatura per una maglia dal primo minuto di Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard, apparso lievemente acciaccato dopo la partita di martedì. Sulle fasce tornano Darmian e Dimarco, mentre a centrocampo assieme ai confermati Calhanoglu e Mkhitaryan ci sarà Frattesi al posto di Zielinski. In attacco torna la ThuLa, con Thuram e Lautaro Martinez titolari al posto di Taremi e Arnautovic.

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Darmian, Thuram, Lautaro Martinez.