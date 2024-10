Infortuni Inter, dopo la sosta ci saranno tutti

Questa sera al Meazza nerazzurri ospitano il Torino nel mach valevole per la settima giornata di campionato. Fondamentale vincere per i Campioni d’Italia, sia per dare seguito alle vittorie contro Udinese e Stella Rossa che per non far scappare il Napoli in vetta. Dopo la sosta poi l’Inter dovrebbe smaltire tutti gli infortuni rimasti.

Un ultimo ostacolo per chiudere nel migliore dei modi la settimana di partite e lasciarsi definitivamente alle spalle la sconfitta nel Derby dello scorso 22 settembre. La prima reazione c’è stata sette giorni fa, con la vittoria per 2-3 contro l’Udinese e amplificata poi dal 4-0 in Champions League inflitto alla Stella Rossa.

Infortuni Inter, Inzaghi attende la sosta: Barella verso il recupero totale e un altro rientro anticipato

C’è ancora da migliorare in quanto soprattutto nella trasferta friulana l’Inter si è dimostrata ancora vulnerabile in difesa. Un difetto di inizio stagione che è già costato punti alla formazione di Inzaghi, e che non andrà ripetuto questa sera contro una squadra organizzata e tenace come il Torino di Vanoli, autore per ora di un inizio campionato importante e con gli stessi punti dell’Inter in classifica.

Vincere contro i Granata per confermare uno stato di forma ritrovato, tornare a vincere in casa e per tornare a -2 dal Napoli capolista e ieri vittorioso 3-1 contro il Como. Inzaghi ha fatto le sue scelte, con il tecnico nerazzurro pronto a rispolverare i titolari ma con la sorpresa Bisseck al posto di Pavard in difesa, e con solo due assenze a cui far fronte.

Barella e Buchanan tornano a fine sosta. Inzaghi con la rosa al completo per Roma e Juve?

La più importante resta quella di Nicolò Barella. Il centrocampista italiano ha rimediato una distrazione muscolare alla coscia destra post Derby, e che lo ha costretto a saltare le partite contro Udinese, Stella Rossa e quella di stasera col Torino. La mezzala non è stata convocata dall’Italia per gli impegni di Nations League, e avrà tutto il tempo di recuperare ad Appiano Gentile e farsi trovare pronto dopo la sosta, dove l’Inter affronterà a stretto giro i big match contro la Roma e la Juventus.

Vede il rientro poi anche Tajon Buchanan. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’esterno destro canadese fuori da giugno a causa della frattura alla tibia subita in Copa America con la sua Nazionale, ha anticipato i tempi di recupero e potrebbe tornare a disposizione proprio contro i giallorossi, nel match in programma il prossimo 20 ottobre.