Mercato Inter, sprint per il super colpo a zero

Nonostante la stagione sia ormai entrata nel vivo tra Serie A e Champions League, la società nerazzurra rimane sempre allerta nel provare ad anticipare alcuni colpi per il prossimo futuro. Il mercato dell’Inter potrebbe accendersi attorno ad un grande colpo a parametro zero.

Periodo di sosta Nazionali in casa Inter, con i nerazzurri che torneranno in campo domenica 20 ottobbre all’Olimpico contro la Roma nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Dopo la minicrisi esplosa con il pari di Monza e soprattutto il KO nel Derby contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi ha saputo rialzarsi centrando tre vittorie consecutive contro Udinese, Stella Rossa e Torino prima della pausa.

Mercato Inter, la pista Jonathan David è sempre più concreta. Nerazzurri pronti a sfidare le big europee per la punta del Lille

In attesa di rivedere le gesta dei Campioni d’Italia tra poco meno di due settimane, la dirigenza dell’Inter resta sempre al lavoro e soprattutto sul fronte mercato con l’obiettivo di alzare ulteriormente la qualità tecnica dell’organico. Come sempre il club nerazzurro è molto vigile attorno alla situazione dei giocatori in scadenza di contratto il prossimo giugno, e che possono liberarsi a parametro zero e senza il pagamento di un cartellino.

E uno dei giocatori più interessanti e importanti tra i possibili svincolati dell’estate è sicuramente Jonathan David. L’attaccante canadese classe 2000 in forza al Lille, è in scadenza al termine della stagione con il club francese e su di lui si è già scatenata un’asta per ingaggiarlo tra le migliori squadre europee. Nelle ultime ore l’Inter avrebbe intensificato in maniera forte i contatti con l’entourage del giocatore, per capire la fattibilità dell’operazione.

L’Inter studia il super colpo David per l’estate

Per caratteristiche tecniche ed età il possibile innesto di David sarebbe un upgrade pesante per l’attacco dell’Inter che al termine della stagione dirà addio a Marko Arnautovic e Joaquin Correa, con l’attaccante austriaco e quello argentino che libereranno oltre 20 milioni di euro sul bilancio.

Ausilio e Marotta stanno già studiando il colpo, che comunque va detto non sarà troppo economico in quanto la spesa per l’ingaggio e soprattutto per le commissioni agli agenti si preannuncia non bassa, a maggior ragione se il club nerazzurro dovesse iniziare un duello di mercato con squadre come Liverpool e Barcellona, anch’esse interessare all’attaccante del Lille così come la Juventus in Serie A. L’Inter però ha messo il mirino su Jonathan David e prepara il da farsi, con Marotta che sogna un altro grande colpo a zero della sua carriera.