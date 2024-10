Ahia Inter, Carboni si fa male: gli esiti sono shock / News Inter

Brutte notizie dall’Argentina per Valentin Carboni. Il trequartista classe 2005, ceduto in prestito oneroso dall’Inter al Marsiglia per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 4 di bonus, ha subito un grave infortunio.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gaston Edul, il giovane talento argentino ha svolto degli esami nelle ultime ore che hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Un infortunio pesante che compromette la sua stagione, che probabilmente può definirsi chiusa.La notizia rappresenta un duro colpo non solo per il Marsiglia, ma anche per l’Inter, che puntava molto sulla crescita di Carboni durante questo prestito. Ora, il giovane dovrà affrontare un lungo periodo di recupero prima di tornare in campo.