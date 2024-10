Inter, senti Dumfries: “Voglio rinnovare al più presto”

Tra i nerazzurri protagonisti in questa Sosta Nazionali c’è sicuramente l’esterno destro dell’Inter Denzel Dumfries. Il laterale classe 1996 è stato decisivo nel pareggio della sua Olanda contro l’Ungheria nell’1-1 maturato ieri sera a Budapest nella sfida di Nations League.

Poco spazio da titolare all’Inter, ma colonna fondamentale della Nazionale Olandese. Le due facce della stagione di Denzel Dumfries, che sta faticando a trovare continuità soprattutto dal primo minuto in nerazzurro ma è sempre più imprescindibile per gli Oranje, dove ieri ha messo la firma nell’1-1 contro l’Ungheria e con la fascia da capitano al braccio.

Inter, le parole di Dumfries: “Spero che il rinnovo arrivi a breve. Ho un desiderio da realizzare in nerazzurro…”

Non la prima volta che Dumfries si rivela importante per la formazione di Koeman, che lo considera uno dei suoi titolarissimi e preferendolo nel ruolo di terzino destro anche ad un ottimo giocatore come Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen. Come detto le cose all’Inter vanno più a rilento, con Dumfries che ha finora messo a referto 7 presenze tra Serie A e Champions League e con 1 gol realizzato (contro il Monza). Ma solo due da titolare e rispettivamente nel Derby col Milan e in Champions contro la Stella Rossa.

Oltre alla concorrenza con Darmian per lo slot come quinto di destra nell’11 di Inzaghi, la questione in ballo tra l’Inter e Dumfries riguarda il rinnovo di contratto, con l’olandese in scadenza coi nerazzurri il prossimo 30 giugno. Del suo momento di carriera, del contratto con l’Inter e non solo Dumfries ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset.

Dumfries tra Olanda, Inter e futuro

“Davvero bellissimo ed è una storia molto emozionante per me aver segnato con la fascia di Capitano dell’Olanda. Ho iniziato con la Nazionale di Aruba, e adesso segno per l’Olanda e questo per me è un grande sogno e sono molto orgoglioso e ora voglio guardare avanti“.

“Con la Germania sarà una partita difficile perché loro sono una squadra completa e con tanta qualità. Però siamo pronti per quella partita e abbiamo fiducia“.

“Dopo la sosta con l’Inter ci aspetta un periodo molto impegnativo e importante per la stagione. Ma siamo pronti e carichi e vogliamo vincere le prossime partite“.

“Noi siamo molto forti ma anche il Napoli è forte, così come il Milan e la Juventus. Penso non sarà una stagione come lo scorso anno e rispettiamo tutti gli avversari. La Finale di Champions League è un obiettivo per noi perché siamo forti, e la Champions è sempre un obiettivo e mi piacerebbe vincerla“.

“Il Derby perso è stata colpa nostra perché non abbiamo messo la giusta energia e siamo stati troppo bassi. Una sconfitta difficile perché perdere un Derby non è mai bello“.

“Il Derby d’Italia con la Juventus è sempre imporante, lo giocheremo in casa e sarà una bella partita e dovremo essere pronti“.

“Fare meglio con l’Inter è un obiettivo. In questo inizio stagione ho giocato poco e adesso dipende da me. Voglio giocare di più e dimostrare ai tifosi dell’Inter le mie qualità e il mio obiettivo è giocare di più e voglio essere importante per la squadra“.

“Per il rinnovo mancano solo pochi dettagli. Però credo che arriverà presto. Vediamo cosa succede, l’Inter è nel mio cuore e voglio restare“.