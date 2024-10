Inter, come va la sosta Nazionali? I nerazzurri si impongono

Ancora otto giorni e poi la formazione di Inzaghi tornerà in campo in vista del big match in programma domenica sera contro la Roma e valida per l’ottava giornata di campionato. Intanto in questa Sosta Nazionali l’Inter brilla con alcuni suoi giocatori.

In attesa del ritorno del campionato e di un ciclo di partite importanti in casa nerazzurra, i dodici convocati della rosa dell’Inter per le rispettive Nazionali si stanno rendendo protagonisti nelle sfide valide per Nations League e Qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Inter, top e flop della sosta Nazionali: Dimarco e Dumfries straordinari. La ThuLa “riposa”, male Asllani

Sotto la luce dei riflettori sicuramente il trio di Azzurri convocati da Luciano Spalletti per l’Italia, con Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Davide Frattesi schierati tutti e tre titolari nella sfida di giovedì sera contro il Belgio e terminata 2-2. Grandissima prova soprattutto del laterale mancino dell’Inter, autore di due grandi giocate per le due reti della Nazionale realizzate da Cambiaso e Retegui.

In ordine di tempo a mettersi in luce ieri sera è stato Denzel Dumfries, titolare nella sfida della sua Olanda contro l’Ungheria. Risultato finale di 1-1, con il gol del pari Oranje realizzato proprio da Dumfries che ha evitato il KO ai suoi. Titolare nella sfida anche Stefan de Vrij, titolare della sfida e sostituito al 75′ della ripresa.

Calhanoglu regista di Turchia, Arnautovic in campo con l’Austria. Stasera tocca a Zielinski

Buone notizie sul fronte Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con i due attaccanti titolari dell’Inter che hanno potuto riposare nelle prime sfide delle loro Nazionali. Solo pochi minuti per Il Toro nel pari per 1-1 della sua Argentina contro il Venezuela, con Lautaro entrato solo a cinque minuti dalla fine. 90 minuti in panchina invece per Thuram, nella vittoria per 4-1 della Francia contro Israele. Da ricordare che il 9 nerazzurro è ancora alla prese con un fastidio alla caviglia destra.

Minuti per Marko Arnautovic. L’attaccante classe 1989 è entrato all’ora di gioco nella sfida vinta dall’Austria per 4-0 contro il Kazakistan. Il giocatore dell’Inter ha realizzato l’assist per il poker finale realizzato da Seidl. Ok per Hakan Calhanoglu, titolare per tutta la partita nella vittoria di misura della Turchia contro Montenegro. KO invece per Kristjan Asllani. Il centrocampista classe 2002 ha perso 2-0 con la sua Albania contro la Repubblica Ceca. Per lui 90′ minuti in campo.

Solo un pari invece per Mehdi Taremi, nella partita tra Iran e Uzbekistan terminata 0-0 e valida per le qualificazioni Mondiali. Partita da titolare e per tutto il match per la punta dell’Inter. Stasera la prima settimana di sosta vedrà protagonista Piotr Zielinski, in campo in Polonia-Portogallo.