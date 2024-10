Inter, Inzaghi e una settimana decisiva

In attesa della fine della Sosta per le Nazionali, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara al ritorno in campionato tra esattamente sette giorni, quando i nerazzurri affronteranno la Roma all’Olimpico nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Dai giallorossi fino alla supersfida con la Juve e la Champions League. La stagione dell’Inter inizia ad entrare nel vivo.

Ancora qualche giorno di relax e poi sarà nuovamente tour de force per l’Inter. Alla ripresa della Serie A, i Campioni d’Italia saranno ospiti della Roma all’Olimpico nel big match che andrà a chiudere la domenica dell’ottavo turno di campionato. Dalla sfida contro la formazione di Juric in poi, la squadra di Inzaghi andrà incontro ad una settimana alquanto importante e probabilmente anche decisiva per indirizzare la stagione.

Inter, Inzaghi si prepara ad una settimana di fuoco: Roma, Young Boys e Juve. I nerazzurri per dare l’accelerata in campionato e in Europa

Una partita non banale quella contro una Roma che non sta vivendo il suo miglior momento ma che resta ovviamente temibile e soprattutto all’Olimpico. Una partita che l’Inter non vuole fallire, con i nerazzurri che vogliono tornare a vincere uno scontro diretto in campionato dopo la sconfitta nel Derby col Milan. I nerazzurri giocheranno domenica 20 ottobre contro la Roma ed essendo già a conoscenza dei risultati delle rivali, e quindi con un carico di pressione addosso non indifferente.

Contro i giallorossi Mister Inzaghi spera in primo luogo di non ricevere brutte sorprese da questi ultimi giorni di pausa Nazionali e poi di poter recuperare i giocatori ancora ai box. Il riferimento va primariamente a Nicolò Barella, con il centrocampista italiano che dovrebbe tornare a lavorare in gruppo a partire dalla giornata di martedì.

Mentalità, gestione del gruppo e turnover. Inzaghi studia la tattica per sette giorni molto importanti

Presumibile e come detto salvo sorprese inaspettate e non gradite, contro la Roma l’Inter si presenterà in formazione tipo e opererà invece turnover per la partita successiva, quella in programma mercoledì 23 ottobre contro lo Young Boys, e valida per la quarta giornata di Champions League. Da non sottovalutare il match con gli svizzeri, dove l’Inter deve solo vincere per non perdere punti preziosi e arrivare poi con un bottino di 7 punti nella classiifca generale alla salita europea tra novembre e dicembre, e che vedrà i nerazzuri affrontare di seguito l’Arsenal, il Lipsia e il Bayer Leverkusen.

Una settimana di fuoco che si andrà a chiudere domenica 27 con il Derby d’Italia contro la Juventus, rivale per il titolo assieme al Napoli e al Milan. Un calendario non facile per l’Inter, che però se vuole mantenere il ritmo e contatto con la squadra di Conte attualmente capolista, non può già più fare passi falsi e veder scappare via i partenopei. Dopo l’impegno europeo in Svizzera e dove Inzaghi dovrà gestire le forze anche con le seconde linee, contro i bianconeri l’Inter dovrà provare a fare punteggio pieno con la sua formazione migliore. Starà Inzaghi a capire quali potranno essere le scelte adeguate per uscire al meglio dalla super settimana e dagli ostacoli Roma, Young Boys e Juventus che possono già indirizzare in un modo o nell’altro il campionato e la Champions della squadra nerazzurra.