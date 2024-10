News Inter, Mkhitaryan o Zielinski? Una concorrenza mai esistita

La situazione cambia leggermente in Champions League , dove Zielinski ha giocato titolare sia contro il Manchester City che contro la Stella Rossa , raccogliendo 156 minuti contro gli 88 minuti di Mkhitaryan. Ma in campionato c’è poco da dire: l’armeno continua a essere la prima scelta di Inzaghi .

Zielinski: una nuova sfida (in salita) all’Inter

La sfida per Zielinski è impegnativa. A differenza del passato al Napoli, dove era considerato un giocatore fondamentale (anche se la discontinuità è sempre stata evidente), all’Inter dovrà lottare per il posto. La concorrenza con un veterano come Mkhitaryan, il cui contratto scade nel 2026, rende il tutto ancora più complicato. L’esperienza di Mkhitaryan, alimentata dalla sua disciplina e applicazione, rappresenta un muro per ora insormontabile per il polacco, che dovrà alzare il livello del suo gioco per conquistarsi più minuti.

Nonostante il minor utilizzo in campionato, Zielinski resta una risorsa fondamentale per la Champions, e con la stagione ancora lunga, il suo contributo potrebbe crescere nelle prossime settimane.