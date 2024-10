Inter, super Arnautovic. Marko batte Haaland con l’Austria

Continuano a farsi più che valere i giocatori nerazzurri in questa Sosta per le Nazionali. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic, grandissimo protagonista nella vittoria della sua Austria contro la Norvegia di questa sera in Nations League.

Dopo le ottime prove con l’Italia di Dimarco, Bastoni e Frattesi e i gol segnati da Denzel Dumfries e Piotr Zielinski rispettivamente con Olanda e Polonia, alla festa delle grandi prestazioni dei giocatori dell’Inter nella pausa Nazionali si aggiunge Marko Arnautovic, autore di una doppietta nel 5-1 con cui l’Austria ha travolto la Norvegia di Haaland in Nations League.

Inter, guarda che Arnautovic. Super doppietta dell’attaccante contro la Norvegia. Primo gol capolavoro

Nelle gerarchie dell’attacco nerazzurro Arnautovic non è sicuramente la prima scelta, con Inzaghi che lo considera la cosidetta quarta punta alle spalle della coppia titolare Lautaro e Thuram e anche dietro al neo arrivo Taremi. Per ora con l’Inter Arnautovic ha totalizzato 4 presenze totali tra Serie A e Champions, andando a segno in Europa contro la Stella Rossa.

Situazione totalmente diversa con la Nazionale, dove Marko è uno dei veterani e dei leader dell’Austria dove è anche l’attuale Capitano. E questa sera nella partita contro la Norvegia giocata a Linz e valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League (Lega B, Gruppo C), Arnautovic si è preso la palma di migliore dell’incontro con una grande doppietta nel 5-1 finale. E proprio l’attaccante dell’Inter ad aprire le marcature al minuto 8 con una rete fantastica, un destro poderoso da limite dell’area che si infila all’incrocio dei pali e che vale l’1-0. I norvegesi chiudono il primo tempo sul pari, ma ad inizio ripresa sempre Arnautovic su rigore sigla il secondo gol del suo match aprendo poi la strada al pokerissimo austriaco sulla formazione nordica. Una serata di gloria per Marko, che chiude la sua Sosta Nazionali con un bottino di 1 assist e 2 gol e che spera ora di poter essere di grande aiuto alla causa nerazzurra.