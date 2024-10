Calciomercato Inter: Correa verso l’addio a gennaio? Le ultime sull’attacco nerazzurro

Correa, un addio sempre nei piani

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il futuro del Tucu resta in bilico. Mentre la permanenza di Arnautovic non sembra essere in discussione, l’addio di Joaquín Correa è ancora nei piani del club e potrebbe concretizzarsi già nella prossima finestra di mercato a gennaio 2024, se dovesse arrivare l’offerta giusta.

La possibilità di una partenza nella sessione invernale di calciomercato, ad oggi, appare poco probabile, considerando lo scarso interesse per Correa durante il mercato estivo e le poche occasioni che il giocatore avrà per mettersi in mostra nei prossimi mesi.