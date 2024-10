Mercato Inter, Bijol nel mirino per rafforzare la difesa – News Inter

Durante la pausa delle Nazionali, il mercato Inter torna protagonista, non solo in vista della finestra di gennaio, ma soprattutto per la prossima estate. L’Inter è al lavoro per trovare i giusti rinforzi, e uno dei settori che potrebbe vedere cambiamenti importanti è la difesa. Con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij che si avvicinano agli ultimi anni della loro carriera, i dirigenti nerazzurri stanno valutando le opzioni per ringiovanire il reparto difensivo.

Stefan de Vrij, attualmente in scadenza a giugno 2025, ha recentemente dichiarato: “Se fosse per me, resterei all’Inter”. La società nerazzurra potrebbe comunque decidere di intervenire sul mercato, e uno dei nomi seguiti è quello di Jaka Bijol, difensore sloveno classe ’99, attualmente in forza all’Udinese.

Jaka Bijol: il profilo giusto per la difesa nerazzurra? Il nome di Jaka Bijol non è nuovo ai radar dell’Inter. Il difensore sloveno, arrivato all’Udinese nella stagione 2022-2023, ha già fatto parlare di sé per le sue belle prestazioni in Serie A. Con 9 presenze su 9 partite giocate tra campionato e Coppa Italia, Bijol si è dimostrato una talento determinante per il club friulano, tanto da indossare anche la fascia di capitano in assenza di Florian Thauvin. Uno dei principali motivi che spingerebbero i nerazzurri a puntare su Bijol è legato alla necessità di un rinnovamento in difesa. Con Acerbi classe 1988 e De Vrij classe 1992, l’Inter cerca alternative più giovani per garantire freschezza e stabilità a lungo termine. Bijol, abituato a giocare come centrale in una difesa a tre, potrebbe rappresentare l’acquisto giusto, anche dal punto di vista economico. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra assolutamente alla portata per i dirigenti interisti.

Mercato Inter: i dubbi e le alternative per la difesa Nonostante il grande potenziale di Jaka Bijol, alcuni dubbi potrebbero frenare l’operazione. In particolare, la sua limitata esperienza internazionale potrebbe spingere l’Inter a considerare anche altre opzioni. La dirigenza nerazzurra potrebbe preferire un difensore con maggiore velocità e capacità nella costruzione del gioco, per completare al meglio il reparto difensivo. L’ultimo incrocio tra Udinese e Inter in campionato, con la vittoria dei nerazzurri per 2-0, ha visto Bijol in difficoltà, specialmente in occasione del secondo gol di Lautaro Martinez. Questo ha lasciato qualche dubbio in più nell’Inter, dove l’obiettivo rimane quello di rafforzare la difesa con giocatori di livello, ma senza rischiare operazioni azzardate.

