Mercato Inter, un 2004 per il centrocampo?

In attesa di ritornare in campo nel big match contro la Roma al rientro dalla Sosta Nazionali, l’Inter comincia ad architettare il mercato della prossima estate dove il club nerazzurro dovrà cambiare parecchio della rosa attuale.

Tra pochi giorni la priorità tornerà alla Serie A e al calcio giocato, ma in questi ultimi giorni della Pausa Nazionali sono tornate in voga le voci di un calciomercato che non smette mai di fermarsi, e ovviamente anche un grande club come l’Inter non ne è escluso e il managment nerazzurro è già all’opera su quello che potrà essere la campagna acquisti della prossima stagione.

Mercato Inter, un colpo a centrocampo: nel mirino il talento del Verona Belahyane, ma prima serve una cessione

Molta curiosità attorno alle future mosse dell’Inter, che dovrà operare in ricambio non indifferente di gran parte dell’organico ad oggi presente. Servirà sicuramente un nuovo innesto in difesa e che possa andare a sostituire i partenti Acerbi e de Vrij, entrambi in scadenza di contratto e che non verranno rinnovati. Tra i nomi sondati nelle ultime ore e già nella lista del DS Ausilio c’è Bijol dell’Udinese ma anche il colpo da 90 Jonathan Tah, che potrebbe arrivare a parametro zero.

Tanta attesa anche per le modifiche in attacco, con il club nerazzurro che dirà addio sia ad Arnautovic che a Correa e a livello numerico avrà bisogno almeno di un nuovo elemento offensivo per completare il reparto. Il nome forte è quello del parametro zero Jonathan David, anche se la corsa sull’attaccante canadese del Lille è difficile vista l’alta concorrenza.

Belahyane come “nuovo” Chalanoglu? Asllani può andare via in estate

Difesa, attacco ma anche il centrocampo potrebbe essere protagonist del calciomercato dell’Inter. Il club nerazzurro avrebbe infatti acceso l’interesse su Reda Belahyane, mediano marocchino classe 2004 in forza al Verona. Il giovane centrocampista è una delle positive rivelazioni di questo inizio di campionato della formazione veneta, e si sta mettendo in mostra con prestazioni solide e in cui unisce buona intelligenza tattica e una visione di gioco non comune.

Un giocatore che deve ancora maturare e crescere, ma che per caratteristiche, età e potenziale sta stuzzicando l’Inter che lo ha messo tra i nomi da attenzionare con cura. Il “progetto” attorno a Belahyane sarebbe quello di farlo diventare il nuovo vice Hakan Calhanoglu, una mossa che allontanerebbe Kristjan Asllani dai nerazzurri. Il mediano albanese classe 2002 non sta convincendo, e nonostante l’annata corrente sia ormai la terza stagione all’Inter per lui l’ex Empoli sta offrendo più dubbi che certezze e non regala garanzie per il futuro. Per ora si è in una fase iniziale e ad un puro interesse, ma Belhayane è entrato con forza nelle ire dell’Inter.