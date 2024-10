Inter, c’è il ritorno più atteso: Barella punta la Roma

I nerazzurri si preparano al big match contro la Roma in programma domenica sera alle 20:45 all’Olimpico e valido per l’ottava giornata di campionato. Inzaghi attende i rientri dalla Sosta Nazionali, con l’Inter che attende soprattutto il ritorno dall’infortunio di Nicolò Barella.

Giornata di riposo oggi in casa Inter, con i Campioni d’Italia che domani si ritroveranno ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista della sfida di campionato di domenica contro la Roma. Gruppo ovviamente non al completo per Inzaghi, che dovrà attendere qualche giorno e la fine della Pausa Nazionali per ritrovare il totale dell’organico a disposizione.

Inter, Barella scalpita. Nicolò è fuori da un mese e vuole riprendersi i nerazzurri

In attesa del ritorno di tutti gli effettivi, già domani si vedrà il rientro di Marko Arnautovic, grande protagonista ieri sera con l’Austria nella vittoria della sua Nazionale contro la Norvegia per 5-1. Le attenzioni di casa Inter sono però tutte rivolte verso Nicolò Barella. Il centrocampista italiano è fermo ormai da quasi un mese, dopo la lesione muscolare al retto femorale della coscia destra rimediata nel Derby col Milan dello scorso 22 settembre.

Non convocato per gli impegni con l’Italia di Nations League, Barella è rimasto a Milano per recuperare dall’infortunio e con l’obiettivo di tornare a totale disposizione di Mister Inzaghi e dell’Inter. I nerazzurri se la sono cavata senza Nicolò, assente nelle partite contro Udinese, Stella Rossa e Torino ma chiaramente il tecnico interista non vede l’ora di ritrovare il suo motorino di mediana già a partire dal big match contro i giallorossi di Juric.

Il ritorno di Barella. Verso la titolarità contro la Roma

Nella giornata di domani Barella dovrebbe ancora svolgere lavoro a parte rispetto ai compagni, ma già a partire dalla sessione di mercoledì la mezzala classe 1997 tornerà a lavorare normalmente in gruppo e con l’infortunio alle spalle. L’intenzione è quella di esserci dal primo minuto contro la Roma, in una settimana ad alta intensità per i nerazzurri che si chiuderà domenica 27 ottobre a San Siro contro la Juventus.