Inter, una sosta Nazionali nerazzurra! Inzaghi sorride

Continuano a stupire e a offrire super prestazioni i giocatori dell’Inter in questa Sosta Nazionali che sta per concludersi. In attesa delle ultime partite in programma oggi, la giornata di lunedì ha visto tantissimi nerazzurri ancora protagonisti con le ripsettive rappresentative.

Una sosta nerazzurra si può dire. L’Inter attende la ripresa del campionato che avverrà domenica sera all’Olimpico contro la Roma, ma intanto si gode le grandi prove dei dodici giocatori convocati dalle Nazionali. E la giornata di ieri è stata davvero a tinte interiste tra gol e assist.

Inter, una sosta Nazionali super. Dimarco e Frattesi trascinano l’Italia, a segno anche Calha e Asllani. Stanotte tocca a Lautaro

Già la prima settimana aveva dato più di una soddisfazione in casa Inter, con Denzel Dumfries a segno in Olanda-Ungheria (1-1) e con un super Marko Arnautovic autore di una doppietta nella vittoria per 5-1 della sua Austria con la Norvegia. KO ma rete anche per Piotr Zielinski, che ha realizzato l’unico gol della Polonia nella sconfitta per 3-1 contro il Potogallo.

Come detto lunedì è stata una giornata nerazzurra in giro per l’Europa, con il focus ovviamente puntato sull’Italia di Spalletti vittoriosa 4-1 su Israele in Nations League. Titolari tutti e tre gli interisti convocati (Bastoni, Dimarco e Frattesi), e con l’esterno nerazzurro che ha confezionato l’assist per la rete del momentaneo 3-1 firmato da Frattesi con uno dei suoi classici inserimenti, con il centrocampista ancora in rete in Nazionale.

Asllani batte la Georgia. Calha eroe in Islanda. Tra oggi e stanotte le ultime sfide

Non solo Italia perché ieri è stata una giornata di gloria anche per Kristjan Asllani. Il mediano classe 2002 ha segnato infatti il gol decisivo con cui l’Albania ha battuto 1-0 la Georgia. Un destro rasoterra dal limite dell’area a battere il portiere Mamaardshvili. Vittoria anche per Hakan Calhanoglu, che ha trascinato la sua Turchia nella vittoria per 2-4 contro l’Islanda. Gol su rigore per il numero 20 dell’Inter nel secondo tempo, che in precedenza aveva già realizzato un altro rigore ma annullato poi per doppio tocco.

Solo qualche secondo in campo per Marcus Thuram, subentrato al minuto 93 a Kolo Muani nella vittoria della Francia contro il Belgio per 1-2. Gli unici a non sorridere sono stati Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, KO con l’Olanda per 1-0 contro la Germania.

Tra oggi e stanotte le ultime partite prima della fine della sosta. Alle 18:00 L’Iran diTaremi affronta il Qatar, stasera alle 20:45 la Polonia di Zielinski affronta la Croazia e nella notte italiana Lautaro Martinez sarà protagonista in Argentina-Bolivia e valida per le qualificazioni Mondiali.