Inter, -4 alla Roma: un titolare torna in gruppo

Photo by Gianni Santandrea, LaPresse - Interdipendenza.net

Giornata di lavoro oggi per l’Inter in vista della partita di domenica sera contro la Roma e valevole per l’ottava giornata di campionato. Inzaghi aspetta tutti i rientri dalla Sosta Nazionali e attende novità sul fronte infortuni.

Giorni di preparazione in casa Inter, con i nerazzurri che mettono nel mirino l’ostica trasferta all’Olimpico contro la Roma e che andrà in scena nel posticipo domenicale dell’ottava di campionato. I Campioni d’Italia vogliono confermare lo status di ripresa dopo le due vittorie di fila contro Udinese e Torino e puntano ai 3 punti anche contro la formazione di Ivan Juric. Tra ultimi rientri e qualche indisponibile, Inzaghi studia le mosse per avere la meglio sui giallorossi.

Inter, verso la Roma. Barella è totalmente recuperato, Buchanan quasi. Ma c’è ansia per Zielinski

Tra ieri e oggi sono tornati ad Appiano Gentile quasi tutti i giocatori convocati durante la Sosta, con domani che andrà a chiudere il ciclo di ritorni con gli arrivi di Lautaro Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. La notizia migliore di giornata è il recupero ormai totale di Nicolò Barella. Il centrocampista italiano (che non è stato convocato dalla Nazionale) ha superato la distrazione muscolare alla coscia destra subita dopo il Derby contro il Milan del 22 settembre e oggi ha lavorato per la prima volta con i compagni nell’intera seduta.

Crescono quindi a dismisura le chance di rivederlo titolare dal primo minuto a centrocampo assieme a Calhanoglu e Mkhitaryan, come riportato da Sky Sport. Più pazienza invece per Tajon Buchanan. La tabella di recupero dell’esterno destro canadese procede bene, ma anche oggi l’ex Club Brugge ha lavorato a parte rispetto al gruppo squadra e il suo rientro è non lontano ma ancora a data da destinarsi.

Rosa quasi al completo per la Roma. Domani gli esami di Zielinski

L’unico nodo arrivato dalla Sosta Nazionali è rappresentato da Piotr Zielinski, ieri in gol nel pareggio per 3-3 della sua Polonia contro la Croazia in Nations League ma che al 75′ del secondo tempo è stato costretto ad uscire per un fastidio muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Nell’intervista post partita il centrocampista polacco ha cercato di tranquillzzare circa le sue condizioni, ma difficilmente sarà arruolabile contro la Roma. Nella giornata di domani sono previsti gli esami strumentali per capire con precisione l’entità dell’infortunio di Zielinski, che il club si augura possa essere di breve durata.