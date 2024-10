Roma-Inter, scelto l’arbitro del big match

Nerazzurri al lavoro in vista del match in programma domenica sera all’Olimpico contro la formazione di Juric e valido per l’ottava giornata di campionato. Designato l’arbitro per Roma-Inter e non solo per l’imminente nuovo turno di Serie A.

Sosta Nazionali che si è conclusa con grandissime prestazioni da parte dei convocati nerazzurri, che hanno portato in dote un bottino non indifferente di gol e assist e che si spera possano essere replicati alla ripresa degli impegni con l’Inter. Un rientro di fuoco per gli uomini di Simone Inzaghi, che domenica saranno impegnati nel posticipo contro la Roma e in una partita su cui non sono permessi passi falsi.

Roma-Inter, ecco l’arbitro per la super sfida dell’Olimpico: la partita dell’Olimpico affidata a Massa

Prima della sosta e con la vittoria per 3-2 contro il Torino, l’Inter si è issata da sola al secondo posto a 14 punti e come prima inseguitrice del Napoli in vetta e distante due punti. Per non far scappare via gli uomini di Conte, i Campioni d’Italia devono fare punti contro la Roma per non complicare la rincorsa al primo posto e non concedersi altri errori, che già ci sono stati in stagione come i pari con Genoa e Monza.

Il big match dello Stadio Olimpico verrà diretto dall’arbitro Davide Massa, alla quarta presenza stagionale in Serie A e alla prima con l’Inter. Il direttore di gara verrà assistito al VAR dal collega Marco Di Bello.

Le altre designazioni. Juve-Lazio a Sacchi. Empoli-Napoli ad Abisso. Chiffi per Milan-Udinese

COMO – PARMA Sabato 19/10 h.15.00

FABBRI

DEL GIOVANE – CAPALDO

IV: CREZZINI

VAR: SERRA

AVAR: DI BELLO

GENOA – BOLOGNA Sabato 19/10 h.15.00

DOVERI

IMPERIALE – BERTI

IV: ARENA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARINI

MILAN – UDINESE Sabato 19/10 h.18.00

CHIFFI

DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: LA PENNA

JUVENTUS – LAZIO Sabato 19/10 h.20.45

SACCHI

BINDONI – TEGONI

IV: TREMOLADA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

EMPOLI – NAPOLI h.12.30

ABISSO

MASTRODONATO – SCARPA M.

IV: SOZZA

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

LECCE – FIORENTINA h.15.00

FOURNEAU

ROSSI C. – GARZELLI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: PAIRETTO

VENEZIA – ATALANTA h. 15.00

ZUFFERLI

BACCINI – FONTEMURATO

IV: AYROLDI

VAR: LA PENNA

AVAR: MAGGIONI

CAGLIARI – TORINO h. 18.00

AURELIANO

VECCHI – CAVALLINA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – INTER h. 20.45

MASSA

CARBONE – PERETTI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA – MONZA Lunedì 21/10 h. 20.45

DIONISI

LO CICERO – CECCONI

IV: PERENZONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE