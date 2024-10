Sommer, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni particolarmente interessanti. Ecco che cos’ha detto il portierone nerazzurro e il problema che ha individuato nella fase difensiva dell’Inter.

Inter, Sommer e la fase difensiva: ecco qual è il problema

In questo avvio di stagione non abbiamo assistito a una fase difensiva impeccabile da parte dell’Inter, soprattutto se comparata a quella dell’anno scorso. Era sicuramente difficile replicare quanto di buono fatto vedere nella passata stagione, ma ora i dubbi sorgono spontanei.

Qual è il motivo per cui i nerazzurri concedono più occasioni? Qualcuno ha parlato di prestazioni individuali non all’altezza, qualcun altro ha dato la colpa alla carta d’identità degli interpreti, ma la verità è che probabilmente si tratta di un insieme di cose.

Sommer ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport e come sempre è stato tutt’altro che banale:

“La risposta è semplice e in una parola che ho imparato bene in Italia: ‘Preventiva’. Non facciamo bene quelle marcature in molte situazioni. È un punto importantissimo, l’anno scorso avevamo sempre ottime preventive quando avevamo la palla, eravamo sempre compatti e ordinati ed era difficile infilarci.”

Insomma, il portierone svizzero sembra avere le idee piuttosto chiare in merito. Per migliorare la fase difensiva non serve mettere a punto solamente la retroguardia, ma tutti i reparti nell’insieme.

Lautaro Martinez e lo Scudetto, cosa ne pensa il portiere dell’Inter

Quando si avvicina sempre di più la premiazione per il Pallone d’oro, anche Sommer è dello stesso parere di Messi e pensa che il premio lo meriti Lautaro Martinez. “Abbiamo sempre bisogno di lui e sarebbe un premio meritatissimo”.

Per quanto riguarda lo Scudetto, il portiere dei nerazzurri ha detto che sarà una battaglia lunga e complicata, una “stagione contesa”. Insomma, non si prevede nulla di semplice all’orizzonte ma un percorso da seguire partita dopo partita.