Roma-Inter, Inzaghi: “Siamo stati bravissimi anche con le difficoltà”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 0-1 contro la Roma. Big match dell’Olimpico che viene deciso dalla rete nella ripresa di Lautaro Martinez, che lancia i nerazzurri al secondo posto in classifica.

Una partita sofferta e resasi ancora più complicata dagli infortuni di Acerbi e Calhanoglu nei primi minuti di gioco, ma l’Inter ha saputo ricompattarsi e prendersi 3 punti pesantissimi contro la Roma grazie al colpo di destro di Lautaro. Nerazzurri autori di un match solido in difesa e organizzato, con i Campioni d’Italia che rispondono alle rivali e restano attaccati al Napoli.

Roma-Inter, le parole di Inzaghi dopo il successo all’Olimpico: “Più forti delle difficoltà. Dopo il gol potevamo chiuderla. Lautaro merita la top 5 del Pallone d’Oro”

“Sicuramente se andiamo a vedere le partite dove non abbiamo preso gol, sono state tutte contro squadre importanti. Sappiamo che dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorarci. Però stasera siamo stati molto bravi con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. La Roma è una squadra di qualità. La partita è stata equilibrata nel primo tempo, poi dopo che siamo andati in vantaggio abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare. Poi l’abbiamo tenuta così fino alla fine, ma qui all’Olimpico sappiamo che è un campo difficile“.

“Sono un po’ preoccupato dagli infortuni. Oggi non avevamo Asllani e Zielinski. Calhanoglu non stava benissimo già da prima, ma credo che si sia fermato in tempo e il dolore non è peggiorato. In casa stiamo avendo un buon ruolino di marcia, in trasferta sapevamo di migliorare e di dover tornare a fare punti. Sapevamo che stsera era difficile. Ma siamo stati bravi e siamo stati squadra e sono contento“.

“Lautaro deve continaure così con l’Inter e con l’Argentina. Credo che sarà tra i primi cinque del Pallone d’Oro. Ma io stasera lo darei a tutti perché sono stati bravissimi. Non dimentichiamo che la Roma è una squadra di grande qualità, ha una rosa lunga e costruita bene. Quindi sono contento di aver vinto in questo campo“.