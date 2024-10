Roma-Inter 0-1, Lautaro firma la vittoria all’Olimpico

L’Inter vince 0-1 contro la Roma nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Vittoria pesantissima dei nerazzurri che sbancano l’Olimpico in un match complicato dagli infortuni nei primi minuti di Calhanoglu e Acerbi. Con compattezza e carattere, l’Inter si fa bastare la zampata di Lautaro Martinez all’ora di gioco. Nerazzurri secondi in classifica a quota 17 punti.

L’Inter soffre, resiste e vince a Roma contro i giallorossi e dà una risposta importante alle rivali. La squadra di Inzaghi si riprende il secondo posto solitario in classifica e torna a -2 dal Napoli capolista, attraverso una prestazione di grande solidità mentale.

Roma-Inter 0-1, Lautaro stende i giallorossi. Nerazzurri più forti degli infortuni e che tornano secondi

L’Inter parte bene e al minuto 5 crea la prima occasione. Strappo a centrocampo di Mkhitaryan, servizio per Lautaro che da da sponda per Thuram che piazza un destro potente su cui Svilar interviene in corner. Match che si complica in casa Inter, che al 13′ del primo tempo perde per infortunio Calhanoglu. Problema all’adduttore della coscia sinistra per il turco, immediatamente sostituito da Frattesi e con l’arretramento di Barella nel ruolo di regista. La squadra di Inzaghi fatica a trovare i nuovi equilibri in mediana, ma è comunque ancora pericolosa al 13′ con Mkhitaryan, che colpisce la traversa con un bel destro da fuori. L’emergenza infortuni si abbatte sull’Inter anche per Acerbi, con il difensore italiano vittima di una contrattura ai flessori della coscia sinistra poco dopo la metà della prima frazione. Al suo posto de Vrij. Primo tempo equlibrato, dove l’Inter fatica a produrre il solito gioco ma rischia anche poco, con la Roma che è pericolosa solo con destro dal limite di Pellegrini ben dissinescato da Sommer.

L’Inter ritrova solidità e mentalità. Lautaro match winner, super prova di Barella a centrocampo

La partita vive sul segno dell’equilibrio anche nel secondo tempo, con un Inter poco brillante nel gioco ma attenta e organizzata in difesa e che trova in Nicolò Barella un leader di mediana fondamentale, con la mezzala classe 1997 autore di una prova di grande sostanza in un ruolo inedito. L’Inter al 60′ la sblocca. Frattesi stappa palla a Zalewski e avanza verso l’area. La mezzala italiana prova a servire Dimarco, ma la palla arriva nella disponibilità di Lautaro Martinez, che con un destro di prima batte Svilar per lo 0-1 nerazzurro.

Inzaghi mette forze fresche al minuto 70 con un triplo cambio. Dentro Correa, Dumfries e Bisseck per Lautaro, Darmian e Bastoni. La Roma si spinge in avanti e concede all’Inter spazi in ripartenza, ma la squadra nerazzurra spreca con Dumfries che si fa murare da Svilar e con una progressione personale di Thuram, chiusa però con un nulla di fatto. Inzaghi con l’entrata di Correa ridisegna l’Inter con un 5-4-1, con l’attaccante argentino ce prende il ruolo di esterno sinistro e lasciando il solo Thuram come riferimento offensivo. La Roma spinge contro un Inter che si compatta in difesa a protezione del risultato. L’occasione dei giallorossi arriva al 93′ con Soulé che scarica il mancino dal limite dell’area ma trova la pronta risposta di Sommer. Vittoria importante per carattere dell’Inter, che non lascia scappare il Napoli nelle parti alte della classifica.